Naturfototage in Fürstenfeld

Schön und fragil zugleich: Sven Meurs spricht in seinem Vortrag über die Einzigartigkeit der Natur. © Foto: Meurs

Fürstenfeldbruck – Fotofans kommen vom 14. bis 16. April auf dem Fürstenfelder Klostergelände auf ihre Kosten: die 25. Internationalen Fürstenfelder Naturfototage finden unter dem Motto „Deutschland“ wieder statt.

Wie immer wird ein breites Programm geboten. Dazu zählen der kostenlose Fotomarkt mit diversen Highlights wie Flugvorführungen, Kurzseminaren und Fotoausstellungen. Kostenpflichtig sind Seminare und Workshops. Das Angebot ist vielfältig, von Seminaren zum Gestalten eines CEWE Fotobuchs bis zu einem Workshop zur Natur im Moor ist alles dabei. Auch eine Vielzahl an Vorträgen wird geboten. Mit dabei ist Fotojournalist Sven Meurs, der mit seinem Vortrag „Deutschlands letzte Wildnis – Die Rückkehr der Natur“ mit einer Portion Humor und Umweltbewusstsein für die Schönheit, Einzigartigkeit und Fragilität der Natur sensibilisieren möchte. Infos gibt es online.

+++ Der Kreisbote verlost +++

Der Kreisbote verlost 2 x 2 Ticktes für Sven Meurs Vortrag „Deutschlands letzte Wildnis – Die Rückkehr der Natur“ am Samstag, 15. April, von 17 bis 18.30. Wer gewinnen will, sollte ab sofort und bis Dienstag, 11. April, unsere Hotline 0137/8226255 (50 Cent pro Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobilfunkpreis ggfs. abweichend, Audiotex Deutschland GmbH) anrufen und das Lösungswort „Wildnis“ nennen oder das Online-Gewinnspielformular ausfüllen. Die Gewinner werden benachrichtigt, die Tickets müssen in unserer Geschäftsstelle in Fürstenfeldbruck abgeholt werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Wir wünschen Ihnen viel Glück!

Eva Lindemann