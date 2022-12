Neuer Flyer für das Naturwaldreservat Schönwald in der Nähe von Kottgeisering

Teilen

Robert Bocksberger (links) und Gero Brehm (rechts) führten durch den Schönwald. © Jutta Thiel

Kottgeisering – Naturnah, artenreich und leicht verwildert – so präsentiert sich das Naturwaldreservat Schönwald in der Nähe von Kottgeisering.

Da die meisten Leute mit dem Begriff „Naturwaldreservat“ nicht allzu viel anfangen können, liegt nun am Eingang des Waldstücks ein aktualisiertes und überarbeitetes Faltblatt aus, das Robert Bocksberger, Forstbetriebsleiter Bayerische Staatsforsten in Landsberg, und Gero Brehm, Forstdirektor beim Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) kürzlich bei einem Rundgang durch den Wald erläuterten.



Vielfältiger Lebensraum im Schönwald Fotostrecke ansehen

„In Naturwäldern findet aus Naturschutzgründen keine forstwirtschaftliche Nutzung statt“, erklärte Bocksberger zu Beginn der Führung. Eingriffe in die Natur seien in diesen Gebieten nur in absoluten Ausnahmefällen erlaubt. Konkret bedeutet das vor allem, dass Bäume ihre natürliche Altersgrenze erreichen können. Wenn sie eines Tages umstürzen oder Äste abfallen, werden sie einfach liegen gelassen. Denn so bieten sie zahlreichen Tier- und Pflanzenarten einen Lebensraum. Mehr als 50 Kubikmeter solchen Totholzes lagern im Schönwald auf einem Hektar; in einem forstwirtschaftlich genutzten Waldstück sind es auf gleicher Fläche nur um die 20 Kubikmeter. „Nicht genutzte Wälder – das heißt auch, dass es extrem gefährlich sein kann, bei Sturm oder Schnee dort spazieren zu gehen“, warnte Forstbetriebsleiter Bocksberger. Auch bei großer Hitze sei es aufgrund des so genannten Trockenbruchs zu riskant, sich im Naturwald aufzuhalten. Schließlich würde morsches Material nicht, wie bei einem Wirtschaftswald, regelmäßig vorsorglich abtransportiert. Bei guter Witterung stellt der fast 20 Hektar große Schönwald allerdings ein ideales Erholungsgebiet dar. Spaziergänger müssen auch kein Buschmesser dabeihaben, wenn sie auf den Wegen durch den „Ur“-Wald laufen oder auf dem angrenzenden Panoramaweg den Blick über den Ammersee genießen möchten: „Die umgefallenen Buchen verschwinden innerhalb weniger Jahre im Humus und zersetzen sich komplett“, beruhigt Gero Brehm.



Lebensraum für seltene Arten - Schleimpilz mit dem Beinamen „schönwaldii“

Bis dahin bieten die faulenden Äste, Stämme und Baumkronen allerdings zahlreichen, auf Totholz spezialisierten Arten einen vielfältigen Lebensraum. So konnten bei Untersuchungen kürzlich im Schönwald zwei Käfer- und eine Kleinschmetterlingsart nachgewiesen werden, die in Bayern auf der „Roten Liste“ stehen. Außerdem entdeckten Wissenschaftler dort einen bislang unbekannten Schleimpilz, der seither den Beinamen „schönwaldii“ trägt. Insgesamt erstreckt sich der Schönwald über eine Fläche von 19,3 Hektar, was gut 27 Fußballfeldern entspricht. Er wurde bereits vor 44 Jahren als Naturwald ausgewiesen und ist zu über 90 Prozent mit Buchen bewachsen, die – dicht an dicht – im Sommer so viel Schatten erzeugen, dass sich kaum eine andere Baumart ausbreiten kann. Der Schönwald stellt so einen der vielen Naturwälder Bayerns dar, die bis zum Jahr 2023 flächenmäßig auf insgesamt 79.000 Hektar anwachsen und damit zehn Prozent der staatlichen Waldfläche Bayerns ausmachen sollen. „Ein grünes Netzwerk, das nachhaltig bewirtschaftete Wälder verbinden und Wander- und Ausbreitungskorridore für seltene Tier- und Pflanzenarten schaffen soll“, heißt es in dem neuen Flyer.

Jutta Thiel