Neuauflage der Chronik der Stadt Olching jetzt erhältlich

Teilen

Auch ein gutes Weihnachtsgeschenk: Die neu aufgelegte Stadtchronik von Olching. © privat

Olching – Die Chronik der Stadt Olching wurde im Dezember 2021 neu aufgelegt und ist seitdem stark nachgefragt. Die Stadt habe viele positive Rückmeldungen erreicht und die Neuauflage hatte eine große Resonanz.

Die Chronik der Stadt Olching soll ein spannendes Nachschlagewerk für alle sein, die interessiert daran sind, woher diese Stadt kommt, eine nostalgische Erinnerung für alle Alteingesessenen und gleichzeitig kann sie die Identität der Stadt allen Neubürgern nahebringen. Neben den wesentlichen Daten und Fakten wurde daher auch Wert auf die eine oder andere Anekdote gelegt, die die Besonderheiten Olchings und seiner Geschichte aufzeigen. Schon seit vielen Jahren wurden Rufe nach einer neuen Chronik laut. Allzu schnell war die „Geschichte der Gemeinde Olching“ in den Neunzigerjahren vergriffen. Ein Nachdruck war damals nicht mehr möglich. Deshalb wurde entschieden, die Chronik neu aufzulegen.

Olchings Geschichte bis zur Stadtgründung

Nachdem die Geschichte bis Ende der 1980er Jahre bereits fundiert und tiefgründig von den damaligen Autoren Konrad Bauer, Tobias Weger und Fritz Scherer aufgearbeitet worden war, konnte sich dieses Buch weitestgehend darauf stützen. Dr. Weger überarbeitete die ursprünglichen Texte und es konnten weitere sehenswerte Fotos hinzugefügt werden. Die Jahre ab 1978 wurden von Werner Dreher mit Unterstützung von Christin Gruber-Scheuermann sorgfältig recherchiert und in neuen Texten dargelegt. Plausibel schien das Jahr der Gebietsreform als Startpunkt für die Ausführungen des neuen Autors. Ähnlich wie die Gebietsreform ein neues Kapitel in der Geschichte Olchings aufschlug, ändern sich auch Stil und Art der Ausführungen ab 1978 in diesem Buch. Die neue Chronik endet mit der Stadterhebung im Jahr 2011. Dieses Jahr markiert den Endpunkt der Großgemeinde Olching und schließt damit die Geschichte der Gemeinden Olching, Esting, Geiselbullach und Graßlfing ab. Ungeachtet dessen werden, soweit thematisch notwendig, bereits in diesem Buch einige Ausblicke gegeben, die über das Jahr 2011 hinausreichen.

Wo es die Chronik gibt

Erhältlich ist die Chronik an der Rathauskasse zu den Öffnungszeiten des Rathauses für 49 Euro, ebenso bei Treffpunkt Wagner und im Buchladen Olching.

red