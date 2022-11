Neue Bürgerinitiative »Maisach lebenswert« lädt zum Mitmachen ein

Die Maisacher Bürgerinitiative will sich auch für die Artenvielfalt vor Ort einsetzen. © Privat

Maisach – Im August dieses Jahres hat sich die Gruppe „Maisach lebenswert“ von Maisachern zusammengefunden, um mit konkreten Aktionen auf nachhaltige Alternativen aufmerksam zu machen.

Vorbild sind zahlreiche Initiativen in bayerischen Kommunen, die die Umsetzung der Globalen Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 auf lokaler Ebene vorantreiben.

Derzeit planen Arbeitsgruppen zu den Themen Mobilität, naturnahes Gärtnern und Nachhaltigkeit im Alltag. Außerdem positioniert sich die Bürgerinitiative für eine nachhaltige Siedlungsentwicklung im Maisacher Süden. „Wir freuen uns auf viele weitere Mitstreiter. Wer mitmachen möchte oder sich näher informieren will, kann das per Email oder auf unserer Webseite tun“, lädt Natalie Beischl von der Bürgerinitiative ein. Die Mail-adresse lautet info@maisach-lebenswert.de. Kennenlernen kann man die Initiative zum Beispiel auch am 3. Dezember bei einem Spaziergang mit dem Thema „Fliegerhorst“. Weitere Informationen zur Initiative sowie dem Spaziergang unter www.maisach-lebenswert.de.

red