Neue Kitaplätze ab September

Von: Hans Kürzl

Die Verantwortlichen freuen sich über die Vertragsunterzeichnung zur neuen Kindertagesstätte in St. Cäcilia. © Hans Kürzl

Germering – Auch die Stadt Germering sucht händeringend nach Betreuungsplätzen. Die Schließung des Kindergartens von St. Cäcilia im Vorjahr eröffnet nun neue Chancen.

Ein zwischen der Stadt Germering und der örtlichen Arbeiterwohlfahrt (AWO) geschlossener Vertrag macht es möglich, dass in den Räumlichkeiten des früheren Kindergartens von St. Cäcilia ab September neue Gruppen entstehen. Im Maximalfall können 50 Kinder zwischen zwei und fünf Jahren untergebracht werden. Der Pachtvertrag für die Räumlichkeiten läuft zunächst bis zum 1. August 2025, eine Option zur Verlängerung um ein weiteres Jahr ist vorgesehen. Ein längerer Zeitraum wurde nicht vereinbart.



Oberbürgermeister Andreas Haas zeigte sich dennoch erleichtert. „Eine kleine Sorge weniger für viele Eltern.“ Das Schriftwerk hatte längerer Verhandlungen mit der Kirche bedurft, die im vergangenen Jahr ihren Kindergarten St. Cäcilia geschlossen hatte. Die Stadt hatte sich daraufhin bemüht, die Räumlichkeiten selbst zu übernehmen. Als Träger konnte sie die AWO gewinnen, die in der Stadt unter anderem sämtliche Mittagsbetreuungen an den Grundschulen organisiert, ebenso eine Krippe. „Ein guter Partner“, stellte daher Martin Rattenberger fest, der das Amt V für Jugend, Familie, Senioren, Soziales und Schulen leitet. Rattenberger erläuterte, dass es sich bei dem neuen Angebot um so genannte Einsteigergruppen handelt, die mit Ergänzungskräften besetzt werden. Das bietet zwei Vorteile. Zum einen erfüllen die Gruppen den Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung. Außerdem fällt in diesem eher niederschwelligen Betreuungsbereich die Personalsuche leichter.



In diesem Zusammenhang betonte vonseiten der AWO Germering deren Leiterin Saskia Schon, dass man in allen Bereichen viel Wert auf eine gute Mitarbeiterschulung lege. Mit Ines Klussmann wird zudem eine voll ausgebildete Fachkraft die Leitung der neuen Kinderbetreuungseinrichtung übernehmen. Klussmann und auch Schon loben die großzügigen Räumlichkeiten, die man von St. Cäcilia habe übernehmen können. Es habe lediglich einiger Umbauten wegen der zehn Krippenplätze und die dafür notwendigen Schlafplätze bedurft. So steht eine kleine Turnhalle zur Verfügung, mit einer Tanzschule ist eine Kooperation vereinbart. AWO-Leiterin Schon erläuterte zudem, dass die zur Verfügung stehenden Plätze nach den allgemeinen Prioritätsregeln vergeben würden. Die neue Betreuungseinrichtung wird ab September von Montag bis Freitag in der Zeit von 8 bis 15 Uhr geöffnet sein.

