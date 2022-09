Neue Rad-Karte im Landratsamt Fürstenfeldbruck erhältlich

Entlang der Amper, wie hier in Grafrath, führen einige der Radl- rallye-Routen der MVV-Karte. © walter weiss

Landkreis – Die Natur erleben, Stationen finden und dabei den Landkreis erkunden. All das macht die neue MVV-Radlrallye-Karte möglich.

Anlässlich des 50. Verbundgeburtstages hat die MVV GmbH nach fünf Stadtteil-Rallyes und einer großen MVV-Stadtrallye auch für Fahrradbegeisterte als besonderes „Zuckerl“ eine Radl-Rallye-Karte herausgebracht.



Attraktive Routen für Radlfans

Hierfür hat der ADFC für die acht Verbundlandkreise reizvolle Strecken ausgearbeitet, die jedes Radfahrer-Herz höherschlagen lassen. Jede Tour führt dabei durch zwei MVV-Verbundlandkreise. Auch für den Landkreis Fürstenfeldruck sind attraktive Routen dabei. So geht es auf eiszeitlichen Spuren durch das Fünf-Seen-Land von Starnberg nach Fürstenfeldbruck und durch die Amperauen von Dachau nach Freising. Zudem wurden die Touren mit Fragen zu einzelnen Wegpunkten ergänzt, so dass Wissenswertes über den eigenen Landkreis beim Radeln nicht zu kurz kommt. Die Radlrallyes können ebenso unter www.mvv-radlrallye.de direkt auf das Smartphone geladen und die Fragen von dort aus gelöst werden. Hier – und im MVV-Radroutenplaner unter rad.mvv-muenchen.de im Menü „Zeige in Karte“ – sind auch GPS-Tracks und Übersichtskarten verfügbar. Ab sofort können die kostenlosen Fahrradkarten auch im Landratsamt am Mobilitäts-Infoständer im Eingangsbereich zu den regulären Öffnungszeiten abgeholt werden.

