Neue Regeln für Mammendorfer See: Partys verboten!

Von: Miriam Kohr

Am Mammendorfer See gelten nun neue Regeln: Partys und Glas sind verboten. © Becker

Mammendorf – Der Kreistag hat für den Mammendorfer See eine Änderung der Benutzungssatzung beschlossen, die nun nach Bekanntmachung im Amtsblatt in Kraft getreten ist.

Ausschlaggebend für die Änderungen waren die stark veraltete Satzung aus dem Jahr 1991 und auch die vielen Vorkommnisse der letzten Jahre.

Zu viel Müll und Scherben in den letzten Jahren

„Auf dem Gelände wurden mehrmals Partys veranstaltet, bei denen ein extremer Vandalismus samt starker „Vermüllung“ festgestellt werden musste“, begründet das Landratsamt. Die Gruppen von Feiernden hätten in Einkaufswagen Bierkästen und andere Alkoholika aus den nahegelegenen Supermärkten an den Badesee transportiert und ließen anschließend alles vor Ort zurück. Besonders gefährlich seien hierbei die Glasflaschen, die teilweise mutwillig zerschlagen werden und somit eine Gefahr für Gäste und auch Einsatzkräfte darstellen. Gerade aus der Wiese seien die Scherben schwer bis gar nicht zu entfernen.

Keine Partys und Glasflaschen mehr

Damit Sicherheitsdienst und Polizei eine bessere Handhabe gegen „Partywütige“ haben, mussten entsprechende Regelungen eingeführt werden. In der Hauptsache sind dies:

- Die Benutzung in der Zeit von 24 bis 6 Uhr ist nicht gestattet.

- Das Mitführen und die Benutzung von Glasbehältnissen (Flaschen und Gläser) ist untersagt. Ausgenommen ist die Mitnahme von Kindernahrung in entsprechenden Glasbehältnissen und die Benutzung der vom Kiosk ausgegebenen Behältnisse auf dessen Terrasse.

- Der Aufenthalt zum Zwecke des unmäßigen Alkoholgenusses (zum Beispiel private Partys oder Abschlussfeiern) ist untersagt.

Neue Satzung hängt am Eingang aus

Weitere Verbote, wie sich unbekleidet aufzuhalten oder Wasservögel zu füttern können der Satzung entnommen werden, die auf der Homepage des Freizeitparks oder des Landratsamtes zu finden ist. Ein Aushang der Satzung ist am Gebäude des Freibades neben dem Eingang zu finden.

red