Familienrat erarbeitet Hilfen, die auch gewünscht sind

Neue Wege aus der Familien-Krise: Modellprojekt der »Jugendhilfe vor Ort Puchheim« wird auf Landkreis ausgeweitet

Von: Miriam Kohr

Hier in der Puchheimer Boschstraße befindet sich die „Jugendhilfe vor Ort“. Das dreijährige Modellprojekt ist inzwischen in den Regelbetrieb übergegangen. © Max Makovec

Puchheim – Zufriedene Gesichter im Jugendamt Puchheim: Nach rund drei Jahren Laufzeit hat sich das Modellprojekt „Jugendhilfe vor Ort“ den Verantwortlichen zufolge rundum bewährt.

„Die soziale Jugendarbeit ist durch unser neues Konzept nicht nur effektiver und qualitativ hochwertiger geworden, sondern letztlich auch erfolgreicher“, fasste Martin Kulzinger, Leiter des Amtes Soziales und Jugend in Puchheim, bei einer Online-Pressekonferenz am vergangenen Freitag zusammen.

Mit dem Fahrrad zum Notfall

Effektiver, schneller, besser – diese Worte fallen immer wieder, wenn rückblickend vom Modellprojekt in Puchheim berichtet wird. Gelobt wird vor allem, dass die Jugendhilfe zu Projektbeginn von Fürstenfeldbruck in eine eigene Außenstelle nach Puchheim gezogen ist. Nach Puchheim, wo der Bedarf an Jugendhilfe-Maßnahmen in Form von Beratungsgesprächen, ambulanten Hilfsangeboten oder Inobhutnahmen besonders hoch ist. „Hier vor Ort zu sein heißt, dass man in Krisenfällen deutlich schneller reagieren kann, weil die Dienstwege kürzer sind“, erläuterte dazu Puchheims Bürgermeister Norbert Seidl. Die Mitarbeiter würden sich mitunter einfach ein Fahrrad schnappen, wenn es irgendwo brennt.

Gut Vernetzt

Vor Ort zu sein heiße aber auch, dass das Team von der Jugendhilfe bei der Suche nach Hilfsangebote die entsprechenden Ansprechpartner persönlich kenne. „Schule, Hort, Sportverein oder Jugendbeauftragter der Polizei – die Mitarbeiter haben Gesichter im Kopf, wenn sie hilfesuchende Jugendliche und ihre Familien beraten“, erläuterte Andreas Kirchner von der Katholischen Stiftungshochschule München, die das Projekt wissenschaftlich begleitet hat. Die Vernetzung der Jugendhilfe mit anderen sozialen Einrichtungen am Ort sei ein entscheidender Faktor für die Zufriedenheit der Mitarbeiter und letztlich für den Erfolg der Hilfsmaßnahmen, so Kirchner.



Familienrat erarbeitet Hilfen, die auch gewünscht sind

Als „deutschlandweit einzigartig“ bezeichnet Kirchner, dass die Jugendhilfe Puchheim nun bei Problemfällen immer zuerst einen so genannten Familienrat einberuft. In diesem Familienrat treffen sich Kinder, Eltern und alle erwünschten Vertrauenspersonen, um über die bestehenden Schwierigkeiten und mögliche Lösungsansätze zu diskutieren. Während früher ein Sozialarbeiter den Familien oft ein Hilfsangebot von außen „überstülpte“, werden nun im gemeinsamen Gespräch Möglichkeiten ausgelotet. Da die finale Lösung in der Regel von den Betroffenen selbst vorgeschlagen wird, führt sie erfahrungsgemäß deutlich häufiger zum Erfolg als verordnete Maßnahmen. 50- bis 60-Mal wurde in den letzten drei Jahre ein solcher Familienrat abgehalten; im selben Zeitraum konnte ein leicht sinkender Bedarf an Erziehungshilfen in Puchheim verzeichnet werden.

Projekt nun im Regelbetrieb

Alles in allem sind sich alle Beteiligten sicher, dass sich dieses pädagogische Konzept in Puchheim bewährt hat. Deshalb ist das Modellprojekt inzwischen nahtlos in den Regelbetrieb übergegangen. Zudem wurde es auf den gesamten Landkreis ausgedehnt: Mit dem Familienrat arbeiten nun auch die Jugendhelfer in den Bereichen Germering, Olching/Gröbenzell, Stadt Fürstenfeldbruck und Westlicher Landkreis.

Jutta Thiel