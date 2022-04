Neuer Behindertenbeirat für Puchheim

Der neue Behindertenbeirat der Stadt Puchheim (von links): Referentin für Inklusion Dr. Gudrun Horn, Dr. Richard Ullmann, Manfred Paul, Rosa Amelia Anaya Rodríguez, Christian Mausbach, Walter Behringer, Martin Bauer, Simon Spar, Gudrun Karger, Erster Bürgermeister Norbert Seidl. © Privat

Für die neue Amtszeit des Behindertenbeirats der Stadt Puchheim von 2022 bis 2026 haben sich zwölf Personen beworben. Hiervon wurden in der Stadtratssitzung im März sieben Bewerber als Beiratsmitglieder bestellt. In der konstituierenden Sitzung des neuen Beirats am 19. April wurde Rosa Amelia Anaya Rodríguez von den Mitgliedern einstimmig zur Vorsitzenden gewählt. Zum stellvertretenden Vorsitzenden ist, ebenfalls einstimmig, Martin Bauer gewählt worden. Weitere Mitglieder des neuen Behindertenbeirats sind Dr. Richard Ullmann, Gudrun Karger, Christian Mausbach, Simon Spar und Georg Lurch. Nachrücker sind Walter Behringer und Manfred Paul.



Der Behindertenbeirat hat die Aufgabe, den Stadtrat und die Stadtverwaltung in allen Angelegenheiten, die die Situation von Menschen mit Behinderung in Puchheim betreffen, zu beraten. Alle Sitzungen des Beirats sind für interessierte Personen offen.



Informationen zu den Aktivitäten des Behindertenbeirats können auf der Internetseite des Beirats eingesehen werden, die Termine und Orte der Sitzungen hier.

Erster Bürgermeister Norbert Seidl bedankt sich für das Engagement der Mitglieder und Nachrücker.

red