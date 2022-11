Neuer Kalender der Stadt »Bruck bei Nacht« auch beim Kreisbote erhältlich

Zwölf Bilder von der Stadt bei Nacht bietet der neue Wandkalender von Fürstenfeldbruck. © Stadt FFB

Fürstenfeldbruck – Ein Geschenk oder ein Wandschmuck für die eigenen vier Wände: Der neue Kalender der Stadt „Bruck bei Nacht“ ist erschienen. Gezeigt wird Fürstenfeldbruck bei Dunkelheit oder zur blauen Stunde.

Die zwölf ausdrucksvollen Nachtaufnahmen beim Übergang vom Tag zur Nacht oder von der Nacht zum Tag stammen von verschiedenen Fotografen. Diese haben wunderschöne Impressionen am Amperufer, in der Innenstadt und im Klosterareal festgehalten. Aber auch die Sieger-Arbeit des Lichtkunst-Wettbewerbs oder die Lindacher Kapelle wurden gekonnt in Szene gesetzt. Die wichtigsten Veranstaltungstermine von der Stadt und in der Stadt runden den Kalender ab.



Unter anderem in der Kreisbote Geschäftsstelle erhältlich

Erhältlich ist der Jahreswandkalender „Bruck bei Nacht“ in DIN A3 im Querformat. Der Verkaufspreis beträgt acht Euro. Davon geht jeweils ein Euro an das städtische Spendenkonto „Brucker Bürger in Not“. Verkauft wird der Kalender am Info-Point im Rathaus, im Museum Fürstenfeldbruck, in der Stadtbibliothek in der Aumühle, im Klosterladen Fürstenfeld, in der Geschäftsstelle Amper-Kurier und in der Geschäftsstelle des Kreisbote FFB, Stockmeierweg 1.

red