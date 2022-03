Neuer Markenclaim für die Stadt Germering kommt

Von: Claudia Becker

Ein kurzer prägnanter Text, der im Kopf bleiben soll, das macht einen Slogan oder Markenclaim aus. © Stadt Germering

Germering – München ist die Weltstadt mit Herz, der „Big Apple“ steht als Synonym für die Stadt New York. Ein kurzer prägnanter Text, der im Kopf bleiben soll, das macht einen Slogan oder Markenclaim aus.

Vor drei Jahren startete die Stadt Germering ihre Markenkampagne. In einer ersten Phase wurden einzelne Elemente aus dem Logo der Stadt, ein zusammengesetztes „G“, herausgenommen und Germeringern in die Hand „gelegt“. Diese vervollständigten dann den Satz: „Mein Germering...“. So soll ein Wiedererkennungswert geschaffen werden, erklärt das Team des Stadtmarketings rund um Grafikdesigner Christian Fehl. Das Logo bleibt, ist jedoch allein von der Stadt nutzbar.

Nun, in einer zweiten Phase, soll auch anderen Institutionen wie den Germeringer Vereinen ein „key visual“, wie es im Fachjargon genannt wird, mit an die Hand gegeben werden. Mit diesem Schlüsselbild soll man sich mit der Stadt identifizieren können. Provokant und selbstironisch wird es. Der Start der Kampagne ist am 23. März, wie genau die Umsetzung sein wird, soll zunächst nicht verraten werden. Es soll aber ins Auge springen.

