Neuer E-Scooter Anbieter in Puchheim, Gröbenzell und Germering

Symbolfoto: Im Landkreis gibt es einen neuen E-Scooter Anbieter. © Przemyslaw Klos/PantherMedia

Landkreis – Das bisherige E-Scooterangebot im Landkreis Fürstenfeldbruck wird ab dem 25. Mai erweitert: Durch den neuen Anbieter ZEUS ist das E-Scooter-Sharing-Modell nun auch in der Gemeinde Gröbenzell verfügbar.

Für die Stadt Germering ist es, neben der Firma Lime, der zweite Anbieter. In Puchheim kehrt das Angebot nach knapp einem Jahr Pause, nach dem Rückzug des Anbieters Bird aus dem deutschen Markt, zurück. Das Mobilitätsangebot im Landkreis Fürstenfeldbruck bietet mit dem gut ausgebauten ÖPNV viele Alternativen zum Auto und somit beste Voraussetzungen für eine klimafreundliche Mobilität.

Flexibler dank E-Scooter

Durch die Nutzung von E-Scootern können die Bürger im Landkreis flexibler unterwegs sein, wenn Anschlüsse nicht so passen wie gewünscht oder Bus und Bahn das Betriebszeitende erreicht haben. Von diesem Vorteil profitieren ab dem 25. Mai auch die Einwohner aus den drei Kommunen des östlichen Landkreises. Das irische Start-up ZEUS freut sich, mit seinem Angebot von insgesamt 140 Fahrzeugen in Puchheim, Germering, und Gröbenzell an den Start zu gehen und dort ein sicheres und stabiles Fahrerlebnis anbieten zu können.

