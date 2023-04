Neuer Vorstand bei den Faschingsfreunden Fürstenfeldbruck

Das sind die Neuen: Die neugewählte Vorstandschaft der Faschingsfreunde. © Foto: Faschingsfreunde

Fürstenfeldbruck – Bei der letzten Jahreshauptversammlung der Faschingsfreunde Fürstenfeldbruck e.V. wurde die Vorstandschaft neu gewählt.

Karlheinz Graff hatte den Verein zusammen mit den anderen Vorstandsmitgliedern gut durch die schwierigen letzten Jahre geführt. Doch zu einer Neuwahl trat er aus beruflichen Gründen nicht mehr an.



An seiner Stelle wurde Jürgen Völkl wieder zum Präsidenten gewählt. Ihn unterstützen in der Vereinsarbeit Marco Gänßlen und Christian Siegel als Vizepräsidenten. Als Schatzmeister wurde Peter Glockzin in seinem Amt bestätigt. Die Schriftführung übernimmt Tanja Herzig. Während Sabine Hammer als Jugendleitung, sowie Anna Orecher und Daniel Jahr wurden als Beisitzer gewählt. Die neue Vorstandschaft dankte dem scheidenden Vorstands-Team für die tatkräftige Arbeit in den letzten Jahren.

Programm der nächsten Wochen

In den kommenden Wochen stehen für die Faschingsfreunde einige Termine an. Am Marktsonntag in Fürstenfeldbruck betreiben sie einen Kuchenstand. In den Mai getanzt wird am 30. April im Restaurant zur Sonnen in Mammendorf. Von Walzer, Foxtrott über Cha-Cha-Cha ist alles dabei, in den Bandpausen gibt es besondere Highlights. Wer gerne selbst dabei sein möchte, für den gibt es am 22. April um 18 Uhr ein Probetraining der Männershowtanzgruppe „The Boyz“.

Mehr Informationen gibt es unter https://faschingsfreunde-ffb.de.

red