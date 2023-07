Neuer Vorstand der Brucker CSU

Die Brucker CSU hat gewählt: Der neue Vorstand setzt sich aus alten und neuen Gesichtern zusammen. © CSU FFB

Fürstenfeldbruck – Turnusmäßig stand jüngst die Wahl des Fraktionsvorstandes bei der Brucker CSU an.

Als Geschäftsführer wurden Michael Piscitelli, als Schriftführerin Katrin Siegler, als weiterer Stellvertreter Georg Jakobs und als Fraktionsvorsitzender Andreas Lohde einstimmig im Amt bestätigt. „Die stetige Erneuerung der Gremien, die Einbeziehung von Kompetenzen auch außerhalb von Fraktion und Ortsvorstand war und ist aber immer unser Anliegen,“ erklärte Andreas Lohde. Sowohl der neu zusammengesetzte Ortsvorstand als auch die neuen Gesichter im Fraktionsvorstand seien ein guter Beleg für das Ansinnen.



Migration bleibt Herausforderung

Dabei ist die Erneuerung kein Selbstzweck, sondern mit klaren Aufgaben und Herausforderungen verbunden, so Lohde. Migration ist und bleibt eine davon. Denn Fürstenfeldbruck steht bei der geplanten Aufstockung der Belegplätze der Erstaufnahmeeinrichtung im Fliegerhorst vor großen Herausforderungen. „Insofern ist es folgerichtig und sinnvoll, dass wir als CSU-Fraktion mit Jeanne-Marie Sindani eine studierte Politologin und erfahrene Spezialisten für gelungene Integration stärker in die Verantwortung nehmen und ihre Kompetenzen für die Politik vor Ort nutzen wollen,“ meint der wiedergewählte Fraktionssprecher.



Vorhandene Kompetenzen nutzen

Sindani ersetzt Birgitta Klemenz, die nicht mehr zur Verfügung stand. „Mit Biolandwirt Markus Britzelmair setzen wir bewusst den Schwerpunkt auch auf Klima-, und Umweltschutz,“ erklärt Birgitta Klemenz. Er ist der einzige Landwirt im Stadtrat und vollzieht mit seinem Betrieb täglich konkreten und praktischen Umwelt- und Flächenschutz. Britzelmair wurde an Stelle von Hans Schilling gewählt, der nicht mehr als stellvertretender Fraktionssprecher kandidierte. Mit Georg Jakobs und Michael Piscitelli bleibt der Blick auf die Finanzen und die Wirtschaft ein Kernthema im Fraktionsvorstand. Dass die finanzielle Lage der Stadt alles andere als rosig ist, hat der jüngst an die Stadt versendete Bescheid der Finanzaufsicht deutlich gemacht. Es brauche konkrete Konzepte zur Verbesserung der Finanzkraft der Stadt Fürstenfeldbruck. Es gehe aktuell darum, konstruktiv Stadtpolitik zu betreiben und dazu sei die Fraktion in einer gesunden Mischung aus Erfahrung und neuen Kompetenzen richtig aufgestellt, so die Brucker CSU.

