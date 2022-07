Neues Herbst-/Winter-Programm der Stadthalle vorgestellt

Von: Claudia Becker

Teilen

Stadthallenchefin Medea Schmitt stellt das neue Programm für die Monate September bis Februar vor. © Claudia Becker

Germering – Auch das diesjährige Herbst-/Winter-Programm der Germeringer Stadthalle hat wieder einiges zu bieten: 64 ganz unterschiedliche Veranstaltungen von September bis Februar.

Musikalische Höhepunkte

Tom Gaebel feierte im vergangenen Jahr mit seinem Orchester 15 Jahre live. Mit seiner Jubiläumstour gastiert der Publikumsliebling am 19. November auch in Germering. Und er verspricht einen Abend der Superlative. Das Beste von früher, das Beste von heute und das Beste von morgen.



Atemberaubende Shows

Am 6. November darf das Publikum auf eine Show-Sensation aus Down Under gespannt sein: Inspiriert von Frank Sinatra, Dean Martin und Sammy Davis Jr. verbindet The Tap Pack modernen Step-Tanz mit humorvollem Flair und den live gesungenen Hits von der Swing-Ära bis hin zu Michael Bublé oder Beyonce. Jetzt sind die Jungs aus Down Under erstmals für ein paar ausgewählte Termine in Deutschland und Österreich auf Tour!

Kabarettprogramme der Extraklasse

Mit „Halt mal, Schatz“ steht am 2. Februar ein neues Kabarettprogramm von Jochen Malmsheimer auf dem Programm. Dabei geht es um die wahrheitsgetreue Schilderung all dessen, was in und um Eltern so los ist, wenn sie Eltern werden, also jeder für sich und auch beide zusammen. „Halt mal, Schatz!“ erzählt wesentliches über Planung, Kiellegung, Stapellauf und Betrieb eines Kindes. Ein Programm für die ganze Familie also, für seiende und werdende Väter und Mütter und solche, die es werden wollen.



Unterhaltung für die ganze Familie

Wer glaubt heutzutage noch an den Weihnachtsmann? Bertil Wagner bestimmt nicht. Doch als eines Tages ein Elch, bei ihm zu Hause durch die Wohnzimmerdecke kracht und merkwürdige Geschichten von seinem Chef Santerklaus erzählt, kommt Bertil doch ins Grübeln. Und als der „Chef“ dann auch noch persönlich auftaucht, gerät Bertil in ein fantastisches wie auch lustiges Weihnachtsabenteuer, das den jungen Zuschauern lange in Erinnerung bleiben wird. Das Theater auf Tour präsentiert „Es ist ein Elch entsprungen“ am 19. Dezember.



… und vieles mehr!

Viele Jahre begeistert das Weihnachtskonzert der Regensburger Domspatzen und des Ensemble Classique zur schönsten Zeit des Jahres. Im Programm der „Alpenländischen Weihnacht“ steht die träumerische Erzählerstimme Christian Wolffs, der mit Musikuntermalung des Ensembles für unvergessliche Momente sorgt. Das Weihnachtskonzert stimmt am 17. Dezember auf das heilige Fest ein.

Kartenvorverkauf Der Vorverkauf hat bereits begonnen. Karten sind beim SW Kartenservice in Germering, Telefon 089 894 90 15 sowie bei allen Vorverkaufsstellen von München Ticket, Telefon 089 54818181 und im Internet über www.muenchenticket.de erhältlich.

red