vhs Germering: Das neue Programm beginnt

Teilen

Evi Seidel-Klarmann mit den neuen Programmheften. © vhs

Germering - Von Aqua Gymnastik bis Zumba, von gesunden Kräutern bis zur deftigen Küche, von spannenden Märchen bis hin zu zahlreichen Sprachkursen: die vhs Germering hat alles zu bieten.

Das neu gestaltete Herbst-Winter-Programm der vhs Germering bietet ein abwechslungsreiches Angebot für die ganze Bevölkerung. Semesterstart für die rund 570 Veranstaltungen sowie altbewährten und neuen Kursen ist der 26. September.

Viel Neues

Neu ist dabei eine Familienführung durch den herbstlichen Wildpark Poing – auf den Spuren heimischer Wildtiere. Spannende Einblicke in die Abläufe und Arbeiten der MVG bietet die Besichtigung des MVG-Betriebszentrum und 1.100 Jahre Kunst- und Kulturgeschichte können im Sudetendeutsche Museum bestaunt werden. Ebenfalls neu ist die Führung durch das Bayerische Wirtschaftsarchiv. Die im Freistaat einzigartige Einrichtung bewahrt die historische Überlieferung traditionsreicher bayerischer Unternehmen und Wirtschaftsorganisationen.

Von finnischen Märchen bis Reisen mit Haustieren

Umfangreiche, neue Bildvorträge gewähren Einblicke in eine spannende Pilgertour nach Santiago de Compostela sowie das Leben von Bibelschmugglern und Gletscherforschern, damals im Dachsteingebirge. In Kooperation mit der Stadtbibliothek findet eine Lesung mit Musik zum Thema „110 Jahre Dürrenmatt“ und eine zu Finnischen Märchen statt. Diese unterscheiden sich deutlich von anderen skandinavischen oder europäischen Märchen. Außerdem bietet die vhs Germering viele neue Vorträge an: Zur Inflation, über Öl als ‚Ressourcenfluch‘ im arabischen Raum bis hin zu diversen Wohnformen im Alter. Ein Vortrag befasst sich mit dem faszinierenden Leben der Margarete Steiff. Ein weiterer bietet hilfreiche Tipps zum Reisen mit Haustieren und die Ernährungslehre nach Hildegard von Bingen.

Kulinarische Vielfallt

Eine vielfältige Auswahl an Kursen der gesunden Küche bis zu weihnachtlichen Leckereien stehen ebenso zur Auswahl, wie diverse, kulinarische Länderspezialitäten. Beim schweizerischen ‚Fondueplausch‘ oder der Besichtigung einer Whiskeydestillerie mit Tasting, gibt es Wissenswertes, gepaart mit kulinarischem Genuss.

Tanz und Entspannung

Die Themen Bewegung und Entspannung kommen ebenfalls nicht zu kurz. Auch in diesem Semester besteht die Möglichkeit, bei Yoga, Pilates und Entspannungskursen zwischen Online- und Präsenzveranstaltungen zu wählen. Für Präsenzveranstaltungen wurde das bewährte Konzept der kleineren Gruppen mit größeren Lüftungspausen beibehalten. Meditation und Achtsamkeit in der Mittagspause‘ bietet beispielsweise Entspannung für zwischendurch. Wieder angeboten wird ‚Aroha‘, ein effektives und unkompliziertes Training für alle, die Fett verbrennen und gleichzeitig Stress abbauen wollen. Ein Grundkurs in orientalischem und einer für peruanischen Tanz sowie zahlreiche Paartänze, zum Einsteigen und für Geübte, runden das Tanzprogramm ab. Ebenso sind, wie gewohnt, viele Yoga und Pilateskurse zu diversen Tageszeiten im neuen Programm vertreten.

Alles für die Kleinen

Bereits für die ganz Kleinen werden von Fenkid bis PEKiP einige Eltern-Kind-Kurse angeboten. Für etwas ältere Kinder gibt es unter andrem kreative Legotechnik-Kurse.

Das komplette Programm, auch mit allen Sprachkursen, ist bereits online einsehbar.

Anmeldungen ab sofort möglich Die Programmhefte werden ab dem 9. September an Haushalte in Germering verteilt, außerdem liegen sie an den bekannten Stellen wie im Rathaus, Zenja, Bibliothek, diversen Banken und natürlich in der Geschäftsstelle der vhs aus. Anmeldungen sind ab sofort möglich, Informationen unter www.vhs-germering.de oder telefonisch unter 089 8006520. Bis zum 9. September ist die Geschäftsstelle wegen des Umzugs geschlossen, ab dem 12. September ist sie am neuen Standort, in der Industriestr. 2a, erreichbar

red