Neuwahl des Juso-Vorstandes im Landkreis Fürstenfeldbruck

Von: Eva Lindemann

Der Jusos-Vorstand wurde neu gewählt. © Privat

Landkreis – Die Jusos im Landkreis Fürstenfeldbruck haben im Rahmen ihrer Jahreshauptversammlung am 6. Oktober in der Germeringer Stadthalle einen neuen Vorstand gewählt.

Nachdem sich die Jungsozialisten im vergangenen Jahr mit dem Rückenwind durch die Bundestagswahl neuformierten, wurden nun die Weichen für das Wahljahr 2023 gestellt. In ihrem Rechenschaftsbericht erwähnten die Vorsitzenden, dass man durch Infostände und Straßenaktionen, sowie Veranstaltungen zu bezahlbarem Wohnraum, Migrationspolitik und der europäischen Außenpolitik viele Bürger im gesamten Landkreis erreichen konnte. Daran soll weiter angeknüpft werden, bereits mit dem Augenmerk auf den Landtagswahlkampf in Bayern, dessen Ziel für die Jusos eine progressive, linke Mehrheit jenseits der CSU ist. Dies betonten auch die Vertreter der Jusos Oberbayern Raul Würfl und Kevin Martin, die ebenfalls an der Versammlung teilnahmen und ihre Unterstützung für alle Juso-Kandidierenden zusagten.



Vorstandsvorsitzende im Amt bestätigt

Die beiden Vorsitzenden Emina Burnic (21) und Johannes Schreck (22) aus Gröbenzell wurden nach einem erfolgreichen Jahr an der Spitze der Kreis-Jusos einstimmig im Amt bestätigt. Den Vorstand vervollständigen die drei Stellvertreter Stefanie Kaiser (22) und Maximilian Hermenau (25), beide aus Germering, sowie Dennis Cleff (27) aus Kottgeisering. Aus dem Vorstand schied unter anderem die Fürstenfeldbrucker Stadträtin Tina Jäger aus, die sich nun auf ihre anstehende Kandidatur für den oberbayerischen Bezirkstag konzentrieren möchte. Daniel Liebetruth (33) aus Germering, der von den Jusos bei seiner Landtagskandidatur für die SPD im Stimmkreis Fürstenfeldbruck-Ost unterstützt wird, betonte in seiner Rede an die Mitglieder, wie wichtig der innerparteiliche Zusammenhalt für ein gutes Wahlergebnis sei. Mit seiner Kandidatur möchte er auch zu einem jüngeren Politikstil innerhalb der Landtagsfraktion beitragen, da in der jetzigen kein Mitglied unter 45 Jahren zu finden ist.

