Neuwahlen bei der Feuerwehr Germerswang und Ausblick

auf das restliche Jahr

Der Neue Vorstand (von links sitzend) Gottfried Obermair, Bruno Scharte, Franziska Strauß, Uwe Roth, Ulrich Steber, Markus Niklas, Hermine Reitmayr mit (stehend) Bürgermeister Hans Seidl, Michael Viehauser, Lukas Strauß, Josef Giggenbach, Daniel Richter, drittem Bürgermeister Alfred Hirsch und Leonhard Hainzinger . © Privat

Germerswang – „Mich freut es ganz besonders, dass sich unsere Jugend für die Vorstandsarbeit im Feuerwehrverein zur Verfügung gestellt hat“, sagte Vorstand und Kommandant Gottfried Obermair.

Bei den Neuwahlen des Feuerwehrvereins wurden mit Franziska Strauß als Schriftführerin und mit Lukas Strauß als Fahnenbegleiter zwei Mitglieder, die kürzlich der Feuerwehr beigetreten sind, in die Vorstandschaft gewählt.

In seinem Jahresrückblick ging Obermair und sein stellvertretender Kommandant Daniel Richter auf die Ereignisse des abgelaufenen Jahres ein. Im aktiven Bereich wurden viele Ausbildungsmaßnahmen erfolgreich abgeschlossen. Diese werden auch weiterhin in Zusammenarbeit mit der Kreisbrandinspektion intensiv fortgesetzt, so Richter. Diese Ausbildung sei wichtig, da die Germerswanger Feuerwehr ein neues Einsatzfahrzeug mit Atemschutzausstattung bekommen wird. Aufgrund der allgemeinen Lieferschwierigkeiten von Material müssen sich jedoch die Germerswanger noch einige Monate gedulden, bis sie das neue Fahrzeug bekommen und in Dienst nehmen können. Noch in diesem Jahr ist eine Feuerlöschprüfung für die Bevölkerung geplant sowie das traditionelle Schnitzelessen mit dem Burschenverein für die Altpapiersammler soll im Dezember durchgeführt werden. Vorher müssen die Umbaumaßnahmen im Aufenthaltsraum abgeschlossen werden, so Obermair.

