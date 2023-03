Doppelte Zepterübergabe

Verabschiedet sich: Gaby Pichelmaier (links) tritt nach 14 Jahren als Vorsitzende der Frauenunion zurück. © Oliver Simon

Germering – Nach 14 Jahren an der Spitze verabschiedete sich Gaby Pichelmaier nun als Vorsitzende der Frauenunion und übergab ihr Amt an Johanna Hagen. Ebenso einstimmig wurden die weiteren Vorstandsposten besetzt: stellvertretende Ortsvorsitzende sind zukünftig Franziska Hotter, Sandra de Brecey und Angelika Wagner, Schatzmeisterin wird Susanne Pichelmaier und Schriftführerin Ingrid Fütterer sein. Als Beisitzerinnnen fungieren fortan Martina Mehl, Irmina Senninger, Karin Widmann, Stefanie Würll und Heidi Zweck.

Als Ortsvorsitzende der „weiblichen Seite der CSU“ hat Pichelmaier es wie kaum eine andere geschafft, Frauen für Politik und das Engagement rund um frauenpolitische Themen zu gewinnen. Der FU-Ortsverband in Germering ist durch ihr Zutun zu einem der mitgliederstärksten in ganz Bayern geworden. „Doch irgendwann muss auch mal Schluss sein, jetzt sollen Jüngere ran!“ Dies war ihr klares Statement zu ihrem Entschluss, bei der turnusgemäßen Neuwahl nicht erneut für den Ortsvorsitz zu kandidieren.



Marcus Breu ist neuer Ortsvorsitzender

Dr. Marcus Breu ist neuer Chef des CSU-Ortsverbandes in Germering. Die Mitglieder der Partei wählten den 57-jährigen, der auch im Stadtrat sitzt und bislang stellvertretender Ortsvorsitzender war, mit rund 98 Prozent zum neuen Vorsitzenden. Breu tritt damit die Nachfolge von Oliver Simon an, der nicht mehr kandidierte und sich künftig auf seine Arbeit als Fraktionsvorsitzender der Christsozialen im Germeringer Stadtrat konzentrieren möchte.

Marcus Breu (rechts) dankt Vorgänger Oliver Simon mit einem Geschenkkorb. © CSU Germering

Zu den stellvertretenden Vorsitzenden wurden Sandra Andre und Johannes Kirmair gewählt. Schatzmeister bleibt Rudolf Widmann. Neuer Schriftführer ist Andreas Dick, Digitalisierungsbeauftragter ist weiterhin Benedikt Nesselhauf. Beisitzer sind Bernd-Matthias Dittrich, Dr. Andreas Gaß, Franziska Hotter, Monika Greczmiel, Eva Kuchler, Christian Ryssel, Thomas Schlierf und Thuy Wegmaier.



Simon hatte das Amt des Vorsitzenden seit 2016 inne. In seine Amtszeit fallen die Wahlkämpfe für zwei Bundestagswahlen, eine Landtagswahl sowie die Kommunalwahl 2020. Breu dankte seinem Vorgänger Oliver Simon für die Arbeit der vergangenen Jahre: „Die CSU in Germering ist hervorragend aufgestellt und war in den vergangenen Jahren gemeinsam mit unserem Oberbürgermeister Andreas Haas die gestaltende politische Kraft in Germering. In den kommenden Jahren werden wir in diese Richtung weiterarbeiten und viele Impulse geben, um gute Politik für Germering zu machen“, so Breu.

