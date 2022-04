Lagerräume dringend gesucht

Obdachlosenhilfe »Aktion Brücke« sucht kostenfreie Lagerräume

Von: Claudia Becker

Die Helfer verteilen immer sonntags am Stand der Münchner Freiheit die Spenden. © Privat

Germering – Hinsehen statt wegschauen, helfen wo und wie es geht. Das dachten sich auch die drei Initiatoren des Vereins „Aktion Brücke“ aus Germering. Anja Sauer, Veronika Aichinger und Jorge Martins wollten etwas verändern – und das gelingt ihnen jeden Tag ein Stückchen mehr, indem sie eine Brücke schlagen zwischen den unterschiedlichen Gesellschaftsschichten.

Bedürftigen die Hand reichen, das ist das erklärte Ziel des Vereins, der mittlerweile rund 80 Mitglieder hat. Bedürftig sei da nicht automatisch mit obdachlos gleichzusetzen, erklärt die Vorsitzende des Vereins Anja Sauer. „Wir kümmern uns neben den Obdachlosen auch um drogen- und alkoholsüchtige Menschen, die in Wohnheimen untergekommen sind, um Rentner, die in die Altersarmut geraten sind, aber auch um Flüchtlinge“, erklärt Sauer.

Einmal in der Woche fährt ein Team zur Münchner Freiheit und verteilt dort neben Kleidungsspenden auch Essen. „Wir verteilen etwa 160 Liter an warmer Mahlzeit, geben aber auch haltbare und frische Lebensmittel an die Bedürftigen aus“, so Sauer.

Natürlich sind die Vereinsmitglieder auch im Landkreis Fürstenfeldbruck unterwegs, hier sind sie jedoch auf Einzelsichtungen durch Mitbürger angewiesen, da es in ländlichen Bereichen meist mehr wohnungslose als obdachlose Menschen gibt. Wenn der Verein den Zustand und genauen Aufenthaltsort der bedürftigen Person kennt, kann er reagieren und eine Bedarfsaufnahme durchführen.

Respektvoller Umgang

Neben einer warmen Tasse Tee, einem vollen Magen und der aktuell wieder notwendig gewordenen warmen Kleidung ist das offene Ohr ein fundamentales „Hilfsmittel“ der Aktion Brücke. „Die Menschen berichten von ihren Schicksalen. Wie Corona ihnen zugesetzt hat, sie ihren Job verloren haben, sie alkoholsüchtig wurden und schließlich die Frau daraufhin weg war“, meint die Vorsitzende. Am wichtigsten sei es, den Menschen mit Respekt zu begegnen und niemanden zu verurteilen.



Alle Mitglieder sind mit Herzblut dabei und jeder tut das, war er gut kann. „Viele kochen oder sortieren die Kleidung, die uns entweder samstags von 16.30 bis 17.30 in den Innenhof der Gabriele-Münter-Straße 3 gebracht oder jederzeit in den Kleidercontainer gegeben werden können, der sich auf dem Therese-Giehse-Platz befindet“, sagt Sauer.

Haben die Aktion Brücke gegründet (von links): Anja Sauer, Veronika Aichinger und Jorge Martins. © Privat

Jeder könne sein Talent einbringen. Aichinger helfe beispielsweise bei Behördengängen, geht gemeinsam mit den Bedürftigen Anträge durch, hilft bei Arztbesuchen oder organisiert Umzüge. Auch gibt es ein Kreativteam, das häkelt und strickt und die „Ergebnisse“ werden dann verkauft.

Da es sich um einen rein ehrenamtlichen Verein handelt, sind sie die Mitglieder auf Spenden angewiesen. Das können Sachspenden wie Hundefutter oder Hygieneartikel sein, aber auch Geldspenden. Fördermitglieder können beispielsweise jeden Monat einen frei wählbaren Betrag an den Verein spenden und so die Lager- oder Transportkosten, die anfallen, decken.

Bei den Kleiderspenden solle man wenn möglich auf die Saison achten – das Lager sei aktuell noch gut gefüllt mit Winterkleidung. Jedoch gibt es Kleidungsstücke, „die immer gehen“. Dazu gehören Jogginghose, Kapuzenpullis, aber auch Handschuhe.

Lagerräume dringend gesucht

Eines der größten Probleme hat der Verein jedoch noch zu bewältigen, denn zum Ende des Jahres muss er aus den kostenlosen Lagerräumen heraus – der Abbruch der Harfe naht. Gesucht wird in Germering und unmittelbarer Umgebung (Alling, Puchheim), da die meisten Mitglieder des Vereins aus der Großen Kreisstadt kommen.

„Optimal wären Lagermöglichkeiten ab 150 Quadratmeter, am Besten ebenerdig oder mit Aufzug. Gerne leerstehende Büroräume, Lagerhallen, leerstehende Gastronomiebetriebe oder ähnliches“, erklärt Sauer. Die Räume müssten dabei trocken und sauber sein, Strom zur Verfügung haben und abschließbar sein. Eine Bezahlung der Betriebskosten stelle kein Problem dar, eine Miete sei aber aktuell schwer bezahlbar. Staatliche Fördermöglichkeiten werden deshalb aktuell geprüft, wie die Vorsitzende schildert. Bis zum Ende des Jahres sei es zwar noch lange hin, da der Verein aber gerade zur Weihnachtszeit viele Aktionen plane, wäre ein Umzug im Herbst wünschenswert.

Weitere Informationen zur Aktion Brücke, wie und wo gespendet werden kann, wie Sichtungen bedürftiger Menschen gemeldet werden oder wie man Teammitglied wird, gibt es hier.

