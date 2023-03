Stichwahl in Fürstenfeldbruck

Von: Eva Lindemann

Am 19. März entscheidet sich, wer Brucks neuer Rathauschef wird. © Archivfoto Redaktion

Fürstenfeldbruck – Um kurz nach 19 Uhr war klar: Es geht in die Stichwahl.

Am 19. März wird es sich zwischen Andreas Lohde, CSU und Christian Götz, BBV, entscheiden, wer Fürstenfeldbrucks neuer Oberbürgermeister wird.

Das Ergebnis war nach der Wahl am Sonntag denkbar knapp. Am Ende bekam Götz 3.962 Stimmen und lag damit bei 33,78 Prozent. Lohde erhielt 3.905 Stimmen und kam auf 33,29 Prozent. Die restlichen Kandidaten blieben dahinter deutlich zurück. Markus Droth, FW, kam auf 13,36 Prozent. Philipp Heimerl, SPD, erreichte 8,3 Prozent. Alexa Zierl, ÖDP, und Joe Kellerer, Die PARTEI, lagen mit 5,77 und 5,49 Prozent fast gleich auf. Eine Stichwahl galt von Anfang an als wahrscheinlich, da sich sechs Kandidaten zur Wahl gestellt hatten. Um direkt zu gewinnen, hätte einer der Sechs im ersten Wahlgang mehr als 50 Prozent der Stimmen erreichen müssen. Die Wahlbeteiligung lag mit 43,02 Prozent etwas unter den 44,9 Prozent der letzten reinen Oberbürgermeisterwahl in Fürstenfeldbruck.

Wahl fällt nicht mit Stadtratswahl zusammen

Die Oberbürgermeisterwahl findet diesmal nicht zeitgleich mit der Wahl des Stadtrats statt, da bereits die letzte Wahl des Oberbürgermeisters im Jahr 2017 außerplanmäßig war. Grund dafür war die schwere Erkrankung des früheren Oberbürgermeisters Klaus Pleil. Dieser wurde 2014 zu Brucks Oberbürgermeister gewählt. 2017 schied er wieder aus dem Amt, da er aufgrund einer Erkrankung vom Stadtrat als dienstunfähig eingestuft wurde. Im gleichen Jahr wurde sein Stellvertreter Erich Raff außerplanmäßig zum Oberbürgermeister gewählt. Sechs Jahre später, zur diesmaligen Wahl, kann Raff aus Altersgründen nicht kandidieren. Die nächsten Oberbürgermeisterwahlen sollen bereits 2026 stattfinden, um sie wieder mit der Stadtratswahl zu synchronisieren. Zuvor entscheidet sich die diesjährige Wahl in einer Stichwahl am 19. März zwischen Andreas Lohde und Christian Götz.

