ÖPNV-Zusatzangebot zum Volksfest Maisach

Während der Volksfestzeit in Maisach steht das zusätzliche Taxi zwischen 21 und 24 Uhr zur Verfügung. © LRA FFB

Landkreis Fürstenfeldbruck – Während des Maisacher Volksfestes von Freitag, 26. August, bis Sonntag, 4. September, wird ab 21 Uhr zusätzlich zum regulären MVV-RufTaxi 8700 ein weiteres MVV-RufTaxifahrzeug eingesetzt.

Trotz angespannter Arbeitsmarktlage, Urlaubszeit und Energiekrise haben die Gemeinde Maisach, der Landkreis Fürstenfeldbruck, die MVV GmbH und das Verkehrsunternehmen Geldhauser ein erweitertes ÖPNV-Angebot zum Maisacher Volksfest auf die Füße stellen können. Mit einem zusätzlichen MVV-RufTaxifahrzeug sind Fahrten ab dem Volksfestplatz zu allen MVV-RufTaxihaltestellen der Linie 8700 sowie umsteigefrei zu den Haltestellen der MVV-RufTaxilinien 8200, 8400 und 8800 möglich.

Das zusätzliche MVV-RufTaxifahrzeug wird täglich ab 21 Uhr bis 24 Uhr, in den Nächten Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag bis 2 Uhr am Volkfestplatz bereitgestellt. Eine Buchung ist für das erweiterte Angebot nicht erforderlich: Fahrtwünsche mit dem Shuttle-Fahrzeug melden Fahrgäste direkt vor Ort beim Fahrer beziehungsweise der Fahrerin an. Diese koordinieren je nach tatsächlicher Nachfrage die Fahrten, daher gibt es keine festen Abfahrtszeiten. Sollte das Fahrzeug mal nicht am Volksfestplatz stehen, ist es gerade unterwegs und kehrt für wartende Fahrgäste schnellstmöglich wieder zurück.

Unabhängig vom Zusatzangebot gibt es auch das reguläre MVV-RufTaxi 8700 mit den üblichen Buchungsmöglichkeiten: online, über die MVV-App oder telefonisch unter 089 889 889 80 zu den Betriebszeiten. Weitere Informationen gibt es hier.

Für den Zeitraum des Volksfestes wird die Haltestelle „Am Strasserwinkel“ etwa 200 Meter an den Ersatzstandort im östlichen Teil der Straße, im Bereich des Wertstoffhofes, verlegt. Die Haltestellenverlegung betrifft auch die MVV-Regionalbuslinien 872 und 875.

red