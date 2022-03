Olching stellt Wohngebäude in Josef-Tauscheck-Straße für Geflüchtete zur Verfügung

Teilen

Bürgermeister Andreas Magg (von links), Sabine Probst vom städtischen Sozialzentrum, Christiane Tupac-Yupanqui, Referentin für Migration, Integration und Gleichstellung im Stadtrat und Fritz Botzenhardt, Referent für Finanzen und Liegenschaften im Stadtrat in einer „leeren“ Wohnung. © Stadt Olching

Olching – Aufgrund des in der Ukraine andauernden Kriegs sind in Olching bereits einige aus der Ukraine geflüchteten Menschen in der bisherigen Asylbewerberunterkunft in Geiselbullach untergebracht worden. Zudem haben Familien in Olching privat Geflüchtete bei sich aufgenommen beziehungsweise Wohnraum zur Verfügung gestellt.

Da die Zahl der aus dem Kriegsgebiet flüchtenden Menschen von Tag zu Tag steigt, hat die Stadt Olching ihr Gebäude in der Josef-Tauscheck-Straße, das aufgrund eines Um- beziehungsweise Neubaus aktuell leer stand, für die Unterbringung von Geflüchteten hergerichtet. „Wir wollen einen Beitrag leisten, um die Menschen, die in ihrer Heimat und auf der Flucht nach Deutschland so viel Leid erfahren haben, bei uns in Olching gut unterzubringen. Danke an die Mitarbeiter der Stadtverwaltung, die schnell tätig geworden sind und alles nötige veranlasst haben, um das Gebäude vorzubereiten. Mein Dank auch an die vielen Bürger, die sich bei uns und beim Helferkreis Asyl melden, weil sie helfen wollen. Diese Welle der Hilfsbereitschaft zu erleben ist schön“, freut sich Bürgermeister Magg.

Besonders geeignet für Familien mit Kindern

Das Gebäude in der Josef-Tauscheck-Straße eignet sich aufgrund der räumlichen Aufteilung besonders gut für die Unterbringung von Familien mit Kindern. „Wir können damit vor allem den Kindern ein neues, sicheres Wohnumfeld bieten, in dem sie schnell Anschluss und Freunde finden können“, sind sich Christiane Tupac-Yupanqui, Referentin für Migration, Integration und Gleichstellung und Fritz Botzenhardt, Referent für Finanzen und Liegenschaften, einig. Da das Landratsamt Fürstenfeldbruck die Unterbringung und Unterstützung der Geflüchteten im Landkreis zentral koordiniert, wird die Stadt Olching das Gebäude für diesen Zweck an das Landratsamt übergeben. Im Gebäude befinden sich acht Wohneinheiten. Diese wurden frisch gestrichen, mit Rauchmeldern versehen und werden in den nächsten Tagen durch das Landratsamt mit allem Nötigen bestückt.



Weiter privater Wohnraum benötigt

Aktuell werden keine Sachspenden für die untergebrachten Geflüchteten benötigt. Wenn konkrete Dinge gebraucht werden, wird die Stadt Olching dies auf ihren Kanälen kommunizieren. Privater Wohnraum wird weiterhin benötigt. Wer über Wohnraum verfügt, den er zur Verfügung stellen kann, wird gebeten sich an Frau Probst im Sozialzentrum unter sozialberatung@olching.de oder an das Landratsamt unter asylbewerberunterbringung@lra-ffb.de zu wenden.

red