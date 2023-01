Olching und Gröbenzell treffen Vorkehrungen für den Fall eines Blackouts

Teilen

Vorbereitung ist alles. © Dietrich Pietsch/PantherMedia

Olching/Gröbenzell – Immer wieder kursieren Informationen zu einem möglichen Blackout in Medien und Gesellschaft.

Die Qualität der Stromversorgung ist in Deutschland hoch. Großflächige langanhaltende Stromausfälle hat es bisher nicht gegeben, würde es dazu kommen, wären diese in allen Lebensbereichen zu spüren. Um sich auf das Szenario eines solchen länger anhaltenden Stromausfalls in Olching vorzubereiten, hat die Stadtverwaltung bereits im Sommer 2022 den Krisenstab Energie gegründet, der sich in enger Abstimmung mit dem Landratsamt und den Sicherheitsbehörden mit dem Thema Blackout-Vorsorge befasst.

Olching richtet Leuchttürme ein

Sollte es in Olching zu einem länger andauernden Stromausfall kommen, werden fünf feste „Leuchttürme“ eingerichtet: Das Rathaus Olching sowie die vier Freiwilligen Feuerwehren. Dort kann durch bereitgestellte Notstromaggregate ein Notbetrieb während der Blackout-Phase sichergestellt werden. Zudem werden vier mobile Leuchttürme in Form von Feuerwehrfahrzeugen eingerichtet, die an verschiedenen Standorten im Stadtgebiet stehen werden: am kleinen Kreisverkehr in Neu-Esting, in Geiselbullach am Maibaum, an der Amperschule im Schwaigfeld sowie am Nöscherplatz. An allen Leuchttürmen stehen für Notsituationen rund um die Uhr Ansprechpartner zur Verfügung, die auch per Analogfunk Kontakt zur Integrierten Leitstelle in Fürstenfeldbruck herstellen können. Sollte es zu einem länger andauernden Stromausfall kommen, besteht die Möglichkeit, die Mehrzweckhalle der Amperschule, die ebenfalls per Notstromaggregat mit Strom versorgt und beheizt werden kann, für Bürger in akuten und begründeten Notsituationen zu öffnen.

Stadt rät Bürgern, sich vorzubereiten

Wichtige Informationen erhalten Bürger im Falle eines Blackouts über Plakate an den Informationstafeln im Stadtgebiet sowie über Lautsprecherdurchsagen der Feuerwehren. Der Bayerische Rundfunk sendet im Blackout-Fall für mindestens sieben Tage ein Informationsprogramm. Kinder werden im Ernstfall am Tage des Stromausfalls regulär in Schulen oder Betreuungseinrichtungen zu Ende versorgt, an darauffolgenden Tagen müssen sie zu Hause betreut werden. Es ist ratsam zu Hause einen Vorrat an Lebensmitteln und Getränken anzulegen, um notfalls die Zeit zu überbrücken, bis staatliche Hilfe anläuft oder die Lage wieder unter Kontrolle ist. Weitere Informationen gibt auch die Broschüre „Ratgeber für Notfallvorsorge und richtiges Handeln in Notsituationen“ des BRK, die online, sowie im Olchinger Rathaus, in den städtischen Außenstellen und in einigen Geschäften verfügbar ist.

Auch Gröbenzell trifft vorbereitungen

Auch die Gemeinde Gröbenzell trifft Vorkehrungen für den, laut Experten derzeit unwahrscheinlichen Fall, eines länger andauernden Stromausfalls. Bereits im Oktober hat Bürgermeister Martin Schäfer den Krisenstab „Energieversorgung“ einberufen, der seither regelmäßig tagt, um mit örtlichen Sicherheitsbehörden und in Absprache mit den Energieversorgern, Vorkehrungen zu treffen. Dabei ist nicht nur das Rathaus, sondern jeder Einzelne gefragt erklärt Schäfer. Nur so sei es möglich, im Ernstfall Ruhe zu bewahren und die Situation bestmöglich zu bewältigen. Neben der Versorgung mit einer Notfallausrüstung empfiehlt es sich, klare Absprachen innerhalb der Familie zu treffen, wie beispielsweise Kinder sicher nach Hause kommen oder sich um Verwandte gekümmert wird. Ebenfalls sind Absprachen innerhalb einer Wohngemeinschaft sinnvoll. Im Falle eines Blackouts ist in Gröbenzell das Rathaus die zentrale Anlaufstelle für gesundheitliche und technische Notfälle sowie für eventuelle Vermisstenfälle. Ebenso ist ein Info-Punkt geplant sowie eine „Helfer-Börse“, wo Bürger sich gegenseitig nach dem „Suche/Finde“-Prinzip mit Hilfsdienstleistungen unterstützen können. „Ruhe bewahren, Solidarität und Rücksichtnahme, gegenseitige Hilfe – das sind die Schlüsselwörter für den Krisenfall“, appelliert Schäfer.

red