Olchinger Bürger wünschen sich mehr Radwege und Begegnungsstätten

Von: Julia Huß

Die Ergebnisse für eine mögliche Innenstadtgestaltung wurden nun vorgestellt.

Olching – Die Ergebnisse, Impulse und Ideen verschiedener Umfragen und Workshops zur Gestaltung der Olchinger Innenstadt konnten nun präsentiert werden.

Zu wenig Parkmöglichkeiten, unsicher für Fuß- und Radverkehr, wenig grün in der Stadtmitte – die Liste der Verbesserungsvorschläge für die Olchinger Innenstadt ist lang. In Sachen Mobilität und Aufenthaltsqualität wünschen sich viele Bürger weitreichende Veränderungen. Darauf hat die Stadt reagiert und sich intensiv mit der Verbesserung und Wiederbelebung der Innenstadt beschäftigt. Im Zuge dessen wurden Befragungen und Diskussionen geführt und die Ergebnisse konnten nun am vergangenen Mittwoch präsentiert werden. Bürgermeister Andreas Magg, Dr. Edigna Kessel von der Wirtschaftsförderung der Stadt Olching und Christian Hörmann vom Unternehmen CIMA Beratung + Management GmbH, welches von der Stadt mit der Moderation des Beteiligungsverfahrens beauftragt wurde, führten durch den Abend. Unterstützt wurde das Projekt durch das Förderprogramm „Innenstädte beleben“ des bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr.



Mobilität, Aufenthaltsqualität, Immobilien und Nutzungen

Die Amperwege, vielfältige (Fach-)Geschäfte, der Nöscherplatz – natürlich gibt es nicht nur negative Gesichtspunkte, denn die Stadt Olching ist und bleibt lebenswert. Dennoch ging es bei den beiden vorab durchgeführten Workshops, die als Grundlage für die vorgestellten Ergebnisse dienten, um die Veränderungswünsche der Anwohner. Die moderierten Diskussionen und Gespräche wurden einmal während eines Stadtspaziergangs mit Eigentümern und Händlern geführt und ein weiteres Mal mit allen Bürgern am Nöscherplatz. Zusätzlich konnten die Olchinger eine Online-Plattform nutzen, um ihre Meinung kundzutun. „Es sind wahnsinnig viele Impulse gekommen. Man kann Schwerpunkte erkennen und es sind Ansätze, die man zügig umsetzen kann und will“, erklärt Bürgermeister Magg an diesem Abend. Zu diesen Schwerpunkten gehören Mobilität, Aufenthaltsqualität, Immobilien und Nutzungen. Bei allen Punkten setzt das Projekt besonders auf einen gemeinsamen Dialog. „Die Planung orientiert sich am Menschen“, betont Christian Hörmann. Und den Menschen in Olching liegt vor allem ein Thema besonders am Herzen: Mobilität. Über „zu viel Verkehr“ klagten viele Teilnehmer der Umfragen. Mögliche Pop-Up-Radwege, Fahrradstraßen und Sammelparkplätze außerhalb der Innenstadt stehen hierbei zur Debatte. „Das Thema treibt die Olchinger um“, betont auch Dr. Kessel.



Neue Wege gehen um den Wohlfühlfaktor zu steigern

Ähnliches gilt für die Thematik der Aufenthaltsqualität. Was trägt dazu bei, sich in Olching wohlzufühlen? Die Vorschläge sind divers: mehr Begegnungsstätten ohne Konsumzwang wie zum Beispiel Spielplätze, mehr Gastronomie, vor allem Außengastronomie fehlt den Bürgern. Um den Wohlfühlfaktor zu steigern, muss die Stadt bei der Umstrukturierung neue Wege gehen. „Das ist eine neue Situation, man zieht jetzt miteinander an einem Strang“, erklärt Hörmann. Dabei muss die Funktion und der Städtebau gemeinschaftlich betrachtet werden. Als positives Beispiel, wie dies gelingen kann, wird der neu gestaltete Nöscherplatz genannt, der nun als belebte Begegnungsstätte gilt. Solche Projekte brauchen aber vorab eine Auseinandersetzung im Dialog – gemeinsam mit den Anwohnern, damit die Stadt lebenswert bleibt. Nun, da feststeht, was gewünscht und gebraucht wird und der Dialog in Gang gesetzt wurde, folgen die nächsten Schritte. Im Fokus der weiteren Planung und dann auch der späteren Umsetzung steht weiterhin der Mensch. „Wir wollen möglichst viele mitnehmen. Es kann nur gemeinsam funktionieren“, stellt Magg abschließend fest.

