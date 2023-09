„Narrische“ Rettungsaktion der Lebensmittelretter

18 Paletten kamen insgesamt zusammen. © Olchinger Lebensmittelretter

Olching - Klangvolle Namen wie „Ingwer Narrisch“ oder „Blaubeer Narrisch“ tragen die Biermischgetränke, die eigentlich nur noch für die Entsorgung vorgesehen waren und in einer Aktion von den Lebensmittelrettern aus Olching vor selbiger bewahrt wurden.

18 Paletten mit je 40 Kästen haben die Ehrenamtlichen am Freitag, 8. September, in einer koordinierten Aktion an ihre Abholer verteilt. „Angesichts dieser Menge wird schnell deutlich, dass das ein logistischer Kraftakt des gesamten Teams war“, strahlt Gründerin Daniela Schnagl-Vitak glücklich beim Blick auf die Ladefläche des Lkws. Den Lkw samt Fahrer hatte die Organisation kurzerhand angemietet, um die 18 Paletten in den Landkreis Fürstenfeldbruck zu liefern. Finanziert werden diese Aktionen ausschließlich über Spenden.

Das Biermischgetränk der Lebensmittelretter. © Olchinger Lebensmittelretter

Verteilung im Landkreis Fürstenfeldbruck und München

30 ehrenamtliche Lebensmittelretter haben die Getränke weiter verladen in private Autos und an Abholer im Landkreis Fürstenfeldbruck und München verteilt. Die Lebensmittelretter aus Olching haben bereits in der Vergangenheit immer wieder mit Aktionen von sich hören lassen. Zuletzt wurden in 2022 tonnenweise herrenlose Kartoffelchips von den freiwilligen Helfern verteilt.

red