Olchinger Selbsthilfegruppe für Betroffene mit Lipödemen und Lymphödemen

Von: Claudia Becker

Treffen sich einmal im Monat: Die Mitglieder der Lipödem Lymphödem Selbsthilfegruppe FFB Olching. © privat

Olching - Seit 2019 gibt es sie, die Gruppe Lipödem Lymphödem Selbsthilfe FFB Olching. Einmal im Monat treffen sich Betroffene und deren Angehörige und tauschen sich aus.

Dabei ist es Gruppenleiterin Claudia Götzinger besonders wichtig, ein vielfältiges Angebot für ihre Mitglieder anzubieten. Vom Fachvortrag über den Messebesuch bis hin zur Aquagymnastik – aufklären und sich dabei gegenseitig unterstützen.

Gruppe trifft sich seit 2021 in Olching

Zunächst noch in Fürstenfeldbruck angesiedelt, zog die Gruppe mit rund 80 Mitgliedern 2021 nach Olching – genauer in den Estinger Treff, Senserstraße 4. Coronabedingt fanden auch viele Online-Treffen statt und nun in Olching sei man “einfach flexibler“, erklärt Götzinger, die vorher lange Teilnehmerin in einer Münchner Gruppe war. Zu den Treffen, die in der Regel am letzten Mittwoch im Monat stattfinden, kommen etwa zehn bis 25 Mitglieder. „Viele sind auch nur auf dem Papier dabei oder lesen den Newsletter. Andere treffen sich direkt mit mir und klären dort ihre persönlichen Fragen“, erklärt Götzinger.



Fettverteilungsstörung tritt hauptsächlich bei Frauen auf

Bei einem Lipödem ist das Unterhautfettgewebe vermehrt, das Fett lagert sich hauptsächlich an den Beinen an, aber viele sind auch an den Armen betroffen. Die Fettverteilungsstörung tritt dabei fast ausschließlich bei Frauen auf – auch wenn die Ursache nicht vollständig geklärt ist, hängt es oftmals mit einer hormonellen Umstellung, wie einer Schwangerschaft oder Pubertät, zusammen. Diese übermäßigen Fettansammlungen können operativ entfernt werden, mittels Liposuktionen, die allerdings nur in wenigen Fällen von den Krankenkassen bezahlt werden. Die Kosten belaufen sich zwischen 5.000 Euro bis zu 40.000 Euro je nach Ausgangsbefund müssen die Operationen von vielen Frauen selbst bezahlt werden. Da die Krankheit chronisch ist, können jederzeit neue Schübe der Erkrankung auftreten, bei vielen Frauen zum Beispiel, wenn sie in die Wechseljahre kommen. Genau diesen zwei Krankheitsbildern widmet sich Götzinger in ihrer Freizeit.

„Die Krankheit fällt auf, hoher Blutdruck nicht“

Über die Jahre hat sie so viel Wissen angehäuft, dass sie den Mitgliedern mit Rat und Tat zur Seite stehen kann. Das können rechtliche Themen sein, wie man beispielsweise einen Schwerbehindertenausweis bekommt, oder auch Probleme mit der Krankenkasse. Es gibt Ärzte, die geben keine Rezepte für die sie so wichtigen maßangefertigten Strumpfhosen heraus oder zu wenige Rezepte für Lymphdrainagen: „Das ist oft ein Kampf.“ „Aber die Betroffenen müssen auch viel selbst machen. Sport treiben, sich gesund ernähren“, meint die Gruppenleiterin. Selbstakzeptanz sei da ein großes Thema, immerhin handle es sich um Krankheiten, die auch deutlich sichtbar sind und letztendlich unheilbar. Die „dicken Beine“ sieht man, während andere Krankheitsbilder im Verborgenen ablaufen, werden sie im Alltag häufig damit konfrontiert. „Viele haben mit Mobbing zu kämpfen. Die Krankheit fällt auf, hoher Blutdruck nicht“, sagt Götzinger.

Vielfältiges Angebot

Die Gruppe verfolgt ein offenes Konzept, eine Anmeldung ist bei normalen Gruppentreffen nicht nötig, bei speziellen Veranstaltungen allerdings schon. Auch könne man Teil einer geschlossenen Facebook-Gruppe werden und sich dort austauschen. „Das Selbstmanagement ist anstrengend und zeitaufwendig“, erklärt Götzinger. Daher wolle sie durch ein vielfältiges Angebot möglichst vielen Menschen helfen. Inwiefern man dann teilnimmt oder mitwirkt, sei jedem selbst überlassen. So war sie kürzlich mit Mitgliedern beim Zweiten Schwaben-Lymphtag in Stuttgart oder bietet für April Aquasport in der AmperOase an.

Claudia Götzinger. © privat

So bunt wie das Programm ist, so sind es auch die Mitglieder – viele kommen aus dem Brucker Landkreis, aber auch aus München, Dachau oder Starnberg. „Wir haben auch einen Quoten-Mann“, lacht Götzinger. Männer sind doch eher selten betroffen. Die Krankheitsbilder haben keine Lobby in der Öffentlichkeit. Sie würde sich wünschen, dass mehr Menschen darüber reden würden und sich auch bekannte Personen zu dem den Krankheitsbildern bekennen. Finanziert wird die Gruppe vom Runden Tisch der Krankenkassen. Deshalb können auch viele Veranstaltungen kostenfrei oder mit geringer Eigenbeteiligung angeboten werden. Weitere Informationen unter www.liplymph-ffb-olching.de.

