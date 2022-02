Olympia 2022: Lena Dürr holt Silber im Mixed Team

Von: Claudia Becker

Teilen

Feierten die Heimkehr „ihrer Lena“ (Dritte von links): Peter und Gaby Dürr mit OB Andreas Haas, Maja Prückner (Leiterin Skiabteilung SV Germering) und Sportreferent Christian Gruber (von links). © Privat

Germering – „Bei uns daheim“, mit diesem Lied begrüßte die Blaskapelle der Freiwilligen Feuerwehr Unterpfaffenhofen Lena Dürr wieder zurück in Germering, genauer gesagt im elterlichen Garten. Und sie waren auch nicht alleine, neben Vertretern aus Politik und Presse, ließen es sich auch die Teamkollegen des SV Germering und Menschen aus der Nachbarschaft nicht nehmen, „ihre Lena“ zu feiern.

Man kann regelrecht spüren, wie die Anspannung von der 30-jährigen Skirennläuferin abfällt. „Es gab noch ein versöhnliches Ende“, sagt Oberbürgermeister Andreas Haas und stößt mit der Silbermedaillen-Gewinnerin an. Nachdem es im Slalom nur Platz Vier wurde, zeigte sie im Wettbewerb mit dem Mixed-Team noch einmal alles – und dieser Ehrgeiz wurde belohnt.

Mit Tränen in den Augen begrüßt Dürr ihre Gäste und freut sich über die gelungene Überraschung. Die Verbundenheit zu ihrer Heimatstadt Germering ist enorm. Drei Wochen hatte sie nun in Peking verbracht, Höhen und Tiefen waren dabei, viele Entbehrungen. Und nun, im heimischen Garten, sei alles „zehnmal emotionaler“, so Dürr und strahlt dabei übers ganze Gesicht. Ein paar Schneeflocken fallen vom Himmel, als sie sich bei den Anwesenden für die Unterstützung der letzten Wochen bedankt. „Extra für dich Schnee“, meint der Oberbürgermeister, der nicht mit leeren Händen erschienen ist. Hatte sie sich doch bereits im Jahr 2013 ins goldene Buch der Stadt eingetragen, „das eigentlich gar nicht golden ist“, so Haas, so schrieb sie nun wieder ein paar Zeilen hinein.

Nach einem Eintrag im Jahr 2013 verewigte sich Lena Dürr nun erneut im goldenen Buch der Stadt Germering. © Becker

„Wir sind brutal stolz“, erklärt Maja Prückner, Leiterin der Skiabteilung und spielt dabei vor allem auf die Vorbildfunktion der Skirennfahrerin an. „Das Durchhaltevermögen lebst du auch unserem Nachwuchs vor.“ Nicht aufgeben ist da das Motto und das hat sich auch in Peking bei den Olympischen Spielen bezahlt gemacht.

Erst am Abend zuvor war sie gelandet. Jetzt, zurück in der Heimat, kommt auch noch die Sonne zum Vorschein, mit der die 30-Jährige um die Wette strahlt. „Das sind die Momente, die man nicht vergisst“, sagt sie.

Claudia Becker