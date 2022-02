Olympische Spiele: Lena-Dürr-Fans fiebern bis zum Schluss mit

Von: Dieter Metzler

Die Germeringer Lena-Dürr-Fans fieberten beim Olympia-Rennen mit. © Metzler

Germering – Die Enttäuschung stand den 20 Germeringer Lena-Dürr-Fans am Ende des olympischen Slalom-Wettbewerbs der Frauen ins Gesicht geschrieben. Sie hatten sich eigens um sechs Uhr am Mittwoch im Ristorante „Villini“ verabredet, um „ihre Lena“ anzufeuern. Doch ihr Liebling hat das zum Greifen nahe Slalom-Gold bei Olympia in Peking knapp verpasst.

Lange Zeit führte die 30-jährige Germeringerin den zweiten Lauf an, und der Jubel im italienischen Ristorante war riesig. Als Lena im Ziel aber letztlich 0,19 Sekunden zur Goldmedaille fehlten, übermannte die Fans Traurigkeit. Am Ende reichte es in dem engen Finale für Lena Dürr nur noch zum undankbaren vierten Platz, und der Traum vom Podestplatz, vielleicht ihre letzte Chance bei Olympia Edelmetall zu erringen, war vorbei. Einige der Dürr-Fans waren um drei Uhr schon am TV und hatten den phantastischen ersten Durchgang von Lena Dürr verfolgt. Andere informierten sich über den Videotext oder sahen sich den Lauf in der Mediathek an, bevor sie sich im Germeringer Ristorante von Sebastiano Murdaca trafen, um gemeinsam Lenas zweiten Lauf zu verfolgen.

Die „Keimzelle“ der Lena-DürrFans ist zweifellos der Friseurladen von Gaby Liebl, der Friseurin von Lena Dürr. Sie und ihre Freundin Bärbel Lachnit, die eigentlich zum Handball des SCU gehört, organisierten den Event. „Wir sind alle nur Sportverrückte, Lena-Dürr-Fans“, brachte es Florian Ellis (47) auf den Punkt, „aber kein organisierter Fanclub. „Das war ein Mega-Lauf vom Lena“, meinte der 19-jährige Vincent Wechner zum ersten Durchgang. „Ich hoffe nur, dass Lenas Nerven halten.“

Fans teilen Enttäuschung

Der 80-jährige Peter Minder und seine 67-jährige Frau Renate sind schon eine gefühlte Ewigkeit Lena-Dürr-Anhänger. „So ist der Sport“, meinte Peter nach dem Rennen. „Es ist schwierig, eine Führung zu verteidigen. Besser wäre für Lena ein Start aus dritter oder vierter Position gewesen.“

Matthias Berndt (59) meinte: „Lena war nach dem ersten Lauf richtig gut und locker drauf. Wenn sie durchkommt, ist sie unter den ersten fünf.“ Recht sollte Berndt behalten, der aber wohl auch insgeheim mit einem Podestplatz von Lena Dürr gerechnet hat.

„Das ist Schicksal“, sagte Liebl nach dem Zieldurchlauf von Dürr. „Trotzdem eine gute Leistung, aber letztlich doch schade.“

„Das ist aber auch so etwas von schade“, meinte auch Ellis. „Jetzt ist die Lena schon so lange dabei. Sie hätte es verdient gehabt.“ Und Bärbel Lachnit meinte: „Ich bin ganz traurig. Es ist wirklich schade.“

„Der vierte Platz ist zwar super, aber bei Olympia gar nix“

Auch Papa Peter Dürr, selbst zweimaliger Olympiateilnehmer, der nach dem Rennen zu den Fans stieß, meinte: „Ich habe sofort gesehen, dass Lena einen sauguten ersten Lauf hinlegte. Aber vielleicht war die Ausgangsposition für Lena nicht gut. Als Gejagte in den zweiten Lauf zu gehen, das ist Lena nicht gewohnt. Das war in ihrer Karriere noch nie der Fall. Im zweiten Lauf ist sie im Mittelteil zu vorsichtig gefahren. Der vierte Platz ist zwar super, aber bei Olympia gar nix.“ Mama Gaby Dürr ist nicht zum Fanclub gestoßen. „Natürlich ist meine Frau enttäuscht, aber auch stolz auf den vierten Platz unserer Tochter“, berichtete Papa Dürr.

Lena Dürr selbst war die Enttäuschung kurz nach dem Rennen anzusehen. Beim Interview sagte sie und wischte sich einige Tränen dabei aus den Augen: „Das hat richtig weh getan. Oben war ich gut dabei, da ist mein Plan aufgegangen. Im Steilhang habe ich mir zu viele Fehler geleistet. Morgen kann ich vielleicht wieder sagen, dass ich auf den ersten Lauf stolz sein kann, aber jetzt im Moment ist es schon richtig bitter.“

