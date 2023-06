Opstapje wird zu e:du

Opstapje wird im Landkreis vom Sozialdienst Germering und der Diakonie Oberbayern West getragen. Martina Drechsler (rechts) ehrte nun die Mitglieder für ihre Verdienste. © Roman-Michael Schäfer

Fürstenfeldbruck - Das niederländische Wort „Opstapje“ steht für „Stufe“ oder „Aufstieg“. Es bezeichnet ein vorsorgliches Spiel- und Lernprogramm, dass für kleine Kinder in einem Alter von bis zu drei Jahren gedacht ist. Zum 15-jährigen Jubiläum verkündet das Präventivprojekt einen Namenswechsel: Opstapje wird in „e:du – Eltern und du“umbenannt.

Aus diesem Anlass fand am 12. Juni im Fürstenfeldbrucker Landratsamt eine Pressekonferenz statt. Zu den Gästen zählte Germerings Oberbürgermeister Andreas Haas, dessen Stadt über den Sozialdienst Opstapje stets unterstützte. Haas merkte an, dass er normalerweise kein großer Befürworter von Sinnsprüchen sei, aber dieser habe ihm sehr gut gefallen: „Die Welt lacht, wenn ein Kind lacht“, zitierte Haas und lobte die Leistung von Opstapje, indem er sagte: „Sie geben den Kindern die Möglichkeit, sich altersgemäß zu entwickeln.“ Stellvertretende Landrätin Martina Drechsler dankte den Beteiligten für „ihre Geduld und Ausdauer“ und hob hervor, dass durch den regelmäßigen Besuch der Helferinnen über Jahre hinweg auch Freundschaften entstünden.

Rund 100 Familien werden von vier Hausbesucherinnen betreut

Die beiden koordinierenden Pädagoginnen Monika Pommer und Susanne Schwarz gaben einen Rückblick auf die vergangenen 15 Jahre. Pommer erinnert sich, dass das Programm zu Beginn nur für Eineinhalbjährige gedacht war, während das Eintrittsalter 2015 auf sechs Monate herabgesenkt wurde. Anfangs konnten rund 40 Familien betreut werden, während es heute rund 100 seien.

Die vier Hausbesucherinnen würden den Familien, die mittlerweile aus 53 unterschiedlichen Nationen stammen, praktische Alltagshilfe geben. „Eltern sind oft durch das Handy abgelenkt, was sie davon abhält, sich ausreichend mit dem Kind zu beschäftigen“, führt Pommer ein Beispiel an. Dies und andere Faktoren könnten die in letzter Zeit immer häufiger auftretenden Entwicklungsstörungen begünstigen.

Typische Utensilien, die Hausbesucherinnen verwenden. © Roman-Michael Schäfer

Alles eine Frage der Bildung

Schwarz hebt hervor, dass es nicht nur darum ginge, die Entwicklungsmöglichkeiten der Kleinkinder zu fördern, sondern auch deren Allgemeinbildung. Es gehe nicht nur darum, die Eltern beim Spielen mit ihren Kleinen oder dem Einstudieren von Alltagssituationen zu unterstützen. Vielmehr seien viele Eltern überfordert, wenn es darum ginge, mit der digitalen Informationsflut klarzukommen. „Eltern mit einem niedrigen Bildungsniveau haben in der Regel auch Probleme damit, Informationen zu filtern und diese anzuwenden.“ Petra Schmitt, eine der Hausbesucherinnen, wies abschließend darauf hin, dass viele Mütter erst durch das gemeinsame Spielen ein gutes Verhältnis zu ihren Kindern aufbauen könnten.