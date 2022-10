Ortsgruppe der Wasserwacht Eichenau feiert Gründung am See

Blumen für Schirmherrin Gerda Hasselfeldt (Mitte). © Kraft

Eichenau – Die Gründungsfeier der 146. Wasserwacht Ortsgruppe in Bayern, der Wasserwacht Eichenau, fand Anfang Oktober im Festzelt am Eichenauer See statt. „Die Geschichte zur Selbstständigkeit war eine lange und wechselhafte“, wie Jörg Scheiblich, Vorsitzender der neuen Wasserwacht, berichtet.

Der See und das kleine Naherholungsgebiet wurden bereits seit Mitte der neunziger Jahre als Stützpunkt der Wasserwacht Fürstenfeldbruck betreut. Nach Mitgliederschwund bemühte sich die Wasserwacht Eichenau über die letzten zehn Jahre erfolgreich um eine Neuausrichtung. Mittlerweile verfügt die Ortsgruppe über Sanitäter jeglicher Ausbildungsstufe, Rettungsschwimmer, Wasserretter und zwei Taucher. Die Gruppe ist auf 28 aktive Wasserwachtler angewachsen, die sich 2021 einstimmig für die Selbstständigkeit entschieden haben.

Kameradschaft und Engagement

Schirmherrin und DRK-Präsidentin Gerda Hasselfeldt betont in ihrer Laudatio, dass insbesondere „Kameradschaft, hohes Engagement mit großer Verantwortung der Führungsriege und große Ausbildungsbereitschaft“, die Grundlagen für den Schritt in die Selbstständigkeit waren. Hasselfeldt wies nicht nur daraufhin, dass sich die Kameradschaft auch ortsübergreifend zwischen den Wasserwachten zeige, sondern lobte auch das Engagement und das Verantwortungsbewusstsein der Jugendlichen, die sich in der Wasserwacht Eichenau engagieren.



Kaum Gelegenheit für Training

Die Ausbildung der Wasserwachtler war in den letzten Jahren nicht einfach, da neben einer Sanitätsausbildung für die Tätigkeit bei der Wasserwacht die Schwimmausbildung und das Schwimmtraining unerlässlich sind. Nicht erst seit der Pandemie werden immer mehr Schwimmbäder geschlossen. Somit reduzieren sich die Möglichkeiten das Schwimmen zu erlernen, Schulsport zu betreiben und für sein Ehrenamt zu trainieren oder sich weiter zu qualifizieren. Die Pandemie und die steigenden Energiekosten haben die Situation weiter verschärft.

Bäderallianz für Schwimmfähigkeit der Bürger

Daher wurde die sogenannte „Bäderallianz“ ins Leben gerufen. Nicht nur die Wasserwacht, sondern auch die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, der Deutsche Olympische Sportbund und andere Organisationen haben ein Positionspapier mit Zielen und möglichen Maßnahmen erarbeitet. Ziele sind unter anderem die Schwimmfähigkeit der Bevölkerung zu verbessern und Möglichkeiten zu bieten, Rettungsschwimmer entsprechend auszubilden und zu trainieren.

Luitgard Scheiblich