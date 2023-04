Osteraktion des JUZ Olching

Die Eier sind biologisch abbaubar. © Stadt Olching

Olching – Das Jugendzentrum wird eine Osteraktion mit versteckten Ostereiern im gesamten Olchinger Stadtgebiet durchführen.

Zusammen mit den Jugendlichen hat das JUZ-Team 1.000 Eier aus Pappe gebastelt, die mit Kreidespray bunt gefärbt wurden. Die Eier sind dadurch biologisch abbaubar. „Das war wichtig, weil vielleicht nicht alle 1.000 Eier gefunden werden und in der Stadt kein Plastikmüll hinterlassen werden soll. Zudem wird jedes Ei einen Sonnenblumensamen enthalten, damit an jeder Stelle, an der ein Ei nicht gefunden wurde, eine Sonnenblume wachsen kann“, erklärt die Stadt.



Helfer verstecken die Eier

In den Eiern werden neben den Samen auch Preise von Olchinger Einrichtungen sein. Zudem verteilt das JUZ Preise in Form von Schokolade, kleine Sachpreise bis zu fünf Euro oder JUZ-Gutscheine für Pizza oder Getränke. Eine Gruppe von Osterhasen-Helfern wird die Eier im Stadtgebiet verstecken: Dabei sind unter anderem die Jugendgruppe der Pfadfinder Olching und die Jugendfeuerwehr Olching.



Start am 4. April

Der Großteil der Gutscheine wird im Jugendzentrum abzuholen sein, sodass die Gewinner die Gelegenheit haben, sich die Einrichtung anzusehen und mit dem Team ins Gespräch zu kommen. Die Aktion läuft in der ersten Osterferienwoche. Am 4. April wird sie durch Bürgermeister Andreas Magg eröffnet.

