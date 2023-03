Ostereiersuche des Wirtschaftsverbands startet

In insgesamt zwölf Germeringer Geschäften sind die Papier-Ostereier, die von Kindern im Vorfeld bunt bemalt wurden, versteckt. © Wirtschaftsverband

Germering – Bunt bemalte Eier gibt es ab sofort wieder zu bestaunen. Es findet nämlich zum siebten Mal die „Germeringer Eiersuche statt.

Ab Samstag, 25. März, hängen sie in den Germeringer Geschäften, die Eier der „Germeringer Eiersuche“. Bis Gründonnerstag, 6. April, können sich die Germeringer dann auf die Suche begeben. In den zwölf teilnehmenden Geschäften sind die farbenfrohen Eier aus Papier (Größe DIN A3) versteckt. Auf diesen Eiern befinden sich Nummern, die dem Geschäft auf einem Flyer zugeordnet werden müssen. Wenn der Flyer komplett ausgefüllt ist, kann er bis Gründonnerstag, 18 Uhr, in der Buchhandlung LeseZeichen oder Schuh Thumann abgegeben werden. Als Preise winken Einkaufsgutscheine aus den teilnehmenden Geschäften.

Die Flyer gibt es ab sofort in den teilnehmenden Geschäften, diese sind auch auf der Homepage des Wirtschaftsverbandes abrufbar.

red