Osterüberraschung für Kinder bei der Tafel Olching

Packten fleißig Päckchen: Die städtischen Kinderhäuser bereiten bei der Tafel gemeldeten Kindern eine Überraschung. © Privat

Olching – Eine besondere Überraschung zu Ostern gab es auch dieses Jahr für die bei der Olchinger Tafel gemeldeten Kinder.

Die städtischen Kinderhäuser Rappelkiste, Dreikäsehoch, Kunterbunt und Regenbogen haben gemeinsam knapp 180 prall gefüllte Päckchen mit Spielsachen, Bastelartikeln, Schulzubehör, Büchern und vielem mehr an die Tafel Olching gespendet.

Rund 50 Jugendliche dürfen sich über einen Eisgutschein der Eisdiele Gelatissimo freuen. Unterstützt wurde die Aktion erfreulicherweise durch eine großzügige Spende der Stadtwerke Olching, so dass es gelungen ist, für alle Kinder eine Osterüberraschung bereitzuhalten.



Olchinger Tafel versorgt 231 Kinder

Die Olchinger Tafel versorgt aktuell regelmäßig ungefähr 400 bedürftige Menschen. Seit in Osteuropa Krieg herrscht, Preise für Lebensmittel, Strom, Gas und Heizen deutlich gestiegen sind, ist die Zahl der Bedürftigen dramatisch nach oben geschnellt. Wenn im vergangenen Jahr noch 77 Kinder bei der Olchinger Tafel gemeldet waren, so sind es dieses Jahr 231 Kinder bis 14 Jahre.

Die Osterpakete wurden am Montag, 3. April, von den Elternbeiräten der beteiligten Kinderhäuser und einer Vertreterin der Stadtwerke Olching an Dieter Deinert, Leiter der Olchinger Tafel, übergeben. Der Tafelladen in Olching ist ein Projekt der Bürgerstiftung für den Landkreis Fürstenfeldbruck und versorgt regelmäßig Einzelpersonen und Familien mit Lebensmitteln.

red