Pflanzaktion mit dem Waldkindergarten im Germeringer Stadtwald

Von: Claudia Becker

Die Kinder aus dem Waldkindergarten pflanzten fleißig mit. Jeder durfte zwei bis drei Bäume pflanzen. © Becker

Germering – Die Kinderaugen leuchten, sie können es kaum abwarten, bis es endlich los geht. Denn die Kinder vom Waldkindergarten „Waldfüchse“ in der Nähe des Germeringer Sees durften nun Bäume für ihren eigenen Waldkindergartenwald anpflanzen. So sollen nicht nur die Kinder in den nächsten Jahren heranwachsen, sondern auch die Bäume. Ein Zukunftswald entsteht.

Ähnlich wie schon bei der Aktion der Fridays-for-Future-Jugendlichen im November, wurden wieder Bäume im Germeringer Stadtwald gepflanzt. Stadtförster Walter Pabst von Ohain leitete die zehn Kinder des Waldkindergartens dabei genau an, wie sie die Weißtannen-Setzlinge am besten in den Boden bekommen. Durch die vielen Wurzeln des Altbestandes war das nämlich gar nicht so einfach an der ein oder anderen Stelle umzusetzen. „Die Bäume sollen im Schatten der alten Bäume heranwachsen“, erklärt der Förster. Der Wald im Wald sozusagen.



Das Areal, in dem die Weißtannen gepflanzt werden, wurde vorsorglich eingezäunt, damit die Setzlinge ohne Wildverbiss gedeihen können. Eine Maßnahme, die sich gleich bezahlt macht – läuft doch ein Reh just im Moment der Pflanzung vorbei. Die Spaten stehen bereit und warten auf die Kinderhände, die zuvor Arbeitshandschuhe erhalten haben.

Die Kinder pflanzten Weißtannen ein. © Becker

Bis zu 15 Kinder im Waldkindergarten

Dass die Kleidung der Jüngsten perfekt für den Anlass gewählt wurde, das stellte auch die Zweite Bürgermeisterin Manuela Kreuzmair fest, die ebenfalls an der Aktion teilnahm. Kein Wunder, so verbringen die Drei- bis Sechsjährigen doch die meiste Zeit des Tages draußen, egal ob Sommer oder Winter, egal ob es regnet oder die Sonne scheint – die Matschhose sitzt. Und dennoch erhalten sie eine ganzheitliche Förderung, das ist der Pädagogischen Leiterin Annika Wüst und dem Erzieher Philipp Hagmaier besonders wichtig. So verfügen die beiden Bauwägen nicht nur über einen Ofen – der ein mollig warmes Inneres verheißt – sondern auch über eine Reihe an Büchern und Instrumenten. Bis zu 15 Kinder können ihren Alltag im Waldkindergarten verbringen. Dieser besteht dann aus Sprachförderung, musikalischer Früherziehung, aber auch aus eigens gewählten Projekten, die sich die Kinder aussuchen dürfen. Ein wahrer Traum für die anwesenden Erwachsenen, die sich allesamt wehmütig einen Waldkindergarten zu ihrer Kindheit gewünscht hätten. Seit dem Jahr 2013 bietet Germering diesen an.

Wald soll wachsen und gedeihen

Die Topfpflanzen, die von der Sparkassenstiftung, die von Wolfgang Schachtner vertreten wurde, gesponsert wurden, können das ganze Jahr gepflanzt werden, gibt Pabst von Ohain noch mit. „So können immer wieder Bäume nachgepflanzt werden“, erklärt der Förster. Denn ähnlich wie die Kinder, soll auch der Wald weiter wachsen und gedeihen. Deshalb werden die Waldkindergartenkinder die Förster auch weiter bei der Pflege unterstützen. „Und die Kinder können den Zukunftswald ein Stück mit begleiten“, sagt Stefan Warsönke, Bereichsleiter Forsten vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. So erkennen sie auch, wie lange es dauert, bis ein Baum groß und stark werde und welchen Schaden man anrichtet, wenn man etwas abreißt. Jetzt erhält aber jeder gepflanzte Baum erst einmal ein aus Holzscheiben gefertigtes Namensschild von den Kindern.

