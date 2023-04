Kritik an Söder geäußert

Photovoltaik überm Acker

Haben Pionier-Arbeit geleistet (von links): Thomas Geiger, Geschäftsführer der Firma Doppelernte, Ludwig Hartmann von den Landtags-Grünen, Laura Rebitzer, Geschäftsführerin der Firma Doppelernte, Thomas Rebitzer, Initiator und Anlagen-Betreiber, Katharina Schulze von den Landtags-Grünen, Guido Grotz von der Firma Doppelernte und Alexander Adelwarth vom Unternehmen Öko-Haus. © Jutta Thiel

Althegnenberg – Sauberen Solarstrom erzeugen und auf derselben Fläche Landwirtschaft betreiben – das ermöglicht die Agri-Photovoltaik-Anlage am Ortsrand von Althegnenberg.

„Ein großartiges Projekt von Leuten, die anpacken und die Energiewende tatkräftig unterstützen“, lobten Katharina Schulze und Ludwig Hartmann, Fraktionsvorsitzende der Landtags-Grünen, kürzlich bei einer Ortsbesichtigung. Nachdem auf der rund 2,2 Hektar großen Ackerfläche 2020 der erste Anlagenbereich in Betrieb ging, liefert seit wenigen Wochen auch der zweite Bauabschnitt Solarenergie. Rund 800 Haushalte können seitdem von Althegnenberg aus mit Bio-Strom versorgt werden. Eine beachtliche Leistung, die vor allem auf die ausgefeilte Konstruktion zurückzuführen ist.

„Die Module sind auf einem Nachführsystem nach Süden montiert und können mithilfe von großen Zahnrädern flexibel nach der Sonne ausgerichtet werden“, erläuterte Alexander Adelwarth, Leiter der Serviceabteilung bei der Firma Ökohaus, die die Anlage gebaut hat. Während herkömmliche Photovoltaik-Anlagen zur Mittagszeit viel Strom erzeugen, in den Morgen- und Abendstunden allerdings meist weniger als benötigt, kann mit der neuartigen Technik gleichmäßig über den Tag verteilt Strom produziert werden.

Doppelte Flächennutzung durch clevere Bauweise

Ein weiteres Plus: Die drehbaren Module sind in rund 2,5 Metern Höhe mit einer Gesamthöhe von 4,5 Metern angebracht, so dass die Fläche unter den Solar-Modulen bewirtschaftet werden kann. Ein und dieselbe Fläche wird also doppelt genutzt: für die Energiegewinnung und für den Ackerbau.

Damit Bio-Landwirt Martin Gastl in Althegnenberg ohne Schwierigkeiten mit seinem Traktor oder anderen großen Geräten an die Pflanzungen kommt, stellt er beim Pflügen oder Säen die Module senkrecht und dreht die Kollektorflächen weg. So können beispielsweise fliegende Steinchen keinen Schaden anrichten. Da der Abstand zwischen den einzelnen Modul-Reihen mit 16 Metern deutlich größer ist als bei herkömmlichen Solaranlagen, kann dieser Bereich mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen problemlos zweispurig befahren werden.



Gastl hat auf seinem „Solarfeld-Acker“ in den letzten Jahren bereits Hafer, Mais und Dinkelweizen angebaut. Gemeinsam mit Thomas Rebitzer, der ihm als Initiator und Betreiber der Photovoltaik-Technik zur Seite steht, und mit Unterstützung der Firma Doppelernte, die an weiteren Agri-Photovoltaik-Anlagen arbeitet, möchte er das Konzept noch perfektionieren: er will versuchen, das Regenwasser auf den Modulen aufzufangen und für eine gezielte Bewässerung seiner Pflanzen zu nutzen.



„Das Interesse an dem Althegnenberger Pilotprojekt ist bei den Landwirten groß“, berichtete Rebitzer beim Rundgang. Schließlich sei diese Berufsgruppe wie kaum eine andere vom Klimawandel betroffen und deshalb bemüht, sich mit nachhaltiger Energiegewinnung ein zweites, finanzielles Standbein zu schaffen. Allerdings, so die Verantwortlichen, sei es extrem nervenaufreibend und langwierig, die staatliche Genehmigung für diese Art der Flächennutzung einzuholen.



Kritik an Söder geäußert

Kritik äußerten die Landtags-Grünen, Schulze und Hartmann, in diesem Zusammenhang an der Politik des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, der es versäumt hätte, im Zuge der Energiewende die Kapazitäten des Stromnetzes auszubauen. „Es bringt nichts, wenn hier eine Menge Strom erzeugt wird, der aber nicht ins Netz eingespeist werden kann“, so Katharina Schulze.

Jutta Thiel