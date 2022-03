Kommt eine zu dichte Bebauung?

Von: Hans Kürzl

Das neue Projekt soll an der Augsburger Straße entstehen, auf dem früheren Gelände des TC Unitas. © Hans Kürzl

Germering – Wohnbebauung, Ärztehaus, Kindertagesstätte, Senioreneinrichtung, nicht störendes Gewerbe – das soll an der Augsburger Straße unmittelbar dort entstehen, wo bis vor vier Jahren der TC Unitas zu Hause hatte. Das ist der Plan, den der Investor für die rund 28.500 Quadratmeter große Fläche hat, die Hamburger Revitalis Real Estate AG. Doch Oberbürgermeister Andreas Haas und die Mitglieder des Planungs- und Bauausschusses wollten noch keine Entscheidung treffen. In den Fraktionen soll noch einmal beraten werden: Ausschussmitglieder störten sich an der noch zu massiven Bebauung und sahen beim Verkehr bedeutende Probleme.

Von der Höhenentwicklung soll sich das Projekt zum einen am Handwerkerhof orientieren, der am Ortseingang auf der anderen Seite der Augsburger Straße liegt. So stellte Mathieu Bogert als Vertreter eines Münchner Planungsbüros das Projekt vor. Zum anderen ist laut seiner Aussage ein geordneter Übergang hin zu der Wohnbebauung angedacht, die entlang der Augsburger Straße bereits besteht.

Es soll vier- bis fünfgeschossig gebaut werden

Für das neue Projekt ist ein Anteil von 60 Prozent Wohnbebauung vorgesehen, die wohl vier- bis fünfgeschossig angelegt wird. Dabei geht Bogert zunächst einmal von rund 1.400 Menschen aus, die dort ein neues zu Hause finden könnten. Bogert will dem Projekt etwas von der Wuchtigkeit nehmen. Unter anderem kleine Gärtchen sollen nach der Idee des Planungsbüros das Areal auflockern und auch einer zu starken Versiegelung entgegenwirken. Ein Punkt, der auch am Kreuzlinger Feld Diskussionsstoff bietet. „Bei den Tennisplätzen war die Versiegelung höher als sie künftig sein wird“, entgegnete Bogert Anmerkungen aus den Reihen der Ausschussmitglieder.

Und der Verkehr?

Unter diesem Gesichtspunkt ist auch zu sehen, dass dem Radverkehr eine wichtige Rolle eingeräumt werden soll. „An jedem Gebäude sind Abstellplätze vorgesehen“, kündigte Bogert an. Zusätzliche Möglichkeiten würden noch in den Tiefgaragen geschaffen. Mit ins Nachhaltigkeitspaket schnürte der Planer noch Fassadenbegrünung und Photovoltaikanlagen. Bei den Ausschussmitgliedern rückte aber die verkehrliche Situation in den Mittelpunkt. „Es wird dort sehr eng“, gab Manuela Kreuzmair (CSU) zu bedenken. Sie wies auf die Rettungswache und die Feuerwehr hin, die eine reibungslose Zufahrt benötigten. Dies gaben Sandra Andre (CSU) und Maximilian Streicher (ÖDP) in Bezug auf den benachbarten Handwerkerhof ebenfalls zu bedenken. Oberbürgermeister Haas (CSU) sah daher die Anbindung und künftige Erschließung der Augsburger Straße „als durchaus herausfordernd“ an.

Stadträte befürchten zu dichte Bebauung

Problematisch dürfte ebenso die Situation auf der westlichen Seite der Schmiedstraße werden, wo sich der städtische Bauhof befindet. Planer Bogert erklärte, dass die Lärmentwicklung des Bauhofs und dessen Betriebszeiten berücksichtigt werden müssten. Zudem sei dort die Parksituation recht beengt. Daher befürchtete Gerhard Blahusch (Grüne), „dass die Bebauung insgesamt doch zu dicht wird“. Fraktionskollegin Agnes Dürr hielt den Entwurf angesichts der Ortsrandlage für zu urban. Bis Ende März, bis zur nächsten Sitzung des Planungs- und Bauausschusses wollen die Fraktionen noch einmal diskutieren und nachdenken, ehe weitere Planungsschritte eingeleitet werden.

