Polizei erklärt, wer bei natürlicher Todesursache für die Bestattung zuständig ist

Von: Eva Lindemann

Teilen

Abtransport: Wer für die Bestattung zuständig ist, ist gesetzlich geregelt. © Arne Trautmann/PantherMedia

Olching – Zwei Wochen hatte Christian Reithmaier aus Olching seine ältere Nachbarin aus dem zweiten Stock nicht gesehen.

Am 8. Mai rief schließlich der Nachbar aus dem Erdgeschoss die Polizei, die die Wohnung aufbrach. Danach herrschte traurige Gewissheit, die Dame war einsam in ihrer Wohnung verstorben. Zu Reithmaiers Erstaunen transportierte die Polizei die Leiche jedoch nicht ab, sondern versiegelte die Wohnung. Auf seinen Nachfrage erklärte man, dass dafür die Verwandtschaft der Frau und das Bestattungsinstitut zuständig sei. Es sollte weitere drei Tage dauern, in denen der Leichnam in der Wohnung blieb, bis das Bestattungsinstitut die Leiche abtransportierte. „So geht man nicht mit Menschen um, selbst nach ihrem Tod nicht“, kritisiert Reithmaier das Verhalten der Polizei.

„Der Fall war ein normaler Vorgang.“

Falsch gemacht hat diese in dem Fall allerdings nichts. „Im Fall eines natürlichen Todes ist die Verwandtschaft der verstorbenen Person für die Bestattung zuständig“, erklärt die Olchinger Polizei. „Wohnt diese weiter entfernt, kann es schon sein, dass dies nicht sofort passiert.“ So auch im Fall der verstorbenen Nachbarin, da es schwierig gewesen sei ihre außerhalb Bayerns lebende Verwandtschaft aufzufinden und zu informieren. „Der Fall war ein ganz normaler Vorgang“, erklärt die Polizeiinspektion Olching.

Wer zuständig ist, ist gesetzlich geregelt

Laut Artikel 1 des Bestattungsgesetzes muss jede Leiche bestattet werden. Zuständig dafür sind, soweit die Todesursache natürlich ist, der Wille des Verstorbenen oder – wenn dieser nicht nachweisbar ist – die Angehörigen. Sollte das nicht möglich sein, wird die Gemeinde für die Bestattung zuständig. Gesetzlich ist geregelt, dass „die Gemeinde, in unaufschiebbaren Fällen die Polizei, für die Leichenschau, die Bestattung und die ihr vorausgehenden notwendigen Verrichtungen, für die Zur-Ruhe-Bettung von Fehlgeburten oder von Feten und Embryonen aus Schwangerschaftsabbrüchen, für die Beseitigung von Körper- und Leichenteilen und für Umbettungen selbst oder durch vertraglich Beauftragte sorgen muss.“ „In Bayern wird also keine Leiche einfach in einer Wohnung vergessen“, so die Polizei Olching. Manchmal dauere es nur etwas, bis alles in die Wege geleitet wird.

Eva Lindemann