Polizei ermittelt zwei Fürstenfeldbrucker Schuleinbrecher

Zwölf Laptops wurden noch bei den Tätern gefunden. © Aumwattana/PantherMedia

Fürstenfeldbruck - Im Juli letzten Jahres gab es in der Mittelschule West und der angrenzenden Grundschule einen Einbruch. Nun hat die Polizeiinspektion Fürstenfeldbruck die Täter ermittelt.

Die Polizeiinspektion Fürstenfeldbruck hat mittels DNA- und Fingerspuren zwei Einbrecher ermittelt, die Ende Juli vergangenen Jahres in die Grund- und Mittelschule West in Fürstenfeldbruck eingebrochen waren. Die am Tatort sichergestellten DNA- und Fingerspuren konnten nun einem 18-jährigen und 20-jährigen Fürstenfeldbrucker zugeordnet werden.

Die Täter gelangten am 31. Juli 2022 über eine Außentreppe und einem gekippten Fenster in die Räumlichkeiten der Mittelschule West und entwendeten dort 34 Schullaptops im Gesamtwert von 25.000 Euro. Anschließend gingen sie in die angrenzende Grundschule und entwendeten auch hier Computerhardware im Wert von 1.200 Euro. Von der Tatbeute konnten noch zwölf der entwendeten Laptops bei Wohnungsdurchsuchungen aufgefunden werden.

