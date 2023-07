Rüttleplattendiebe in Landsberied gefasst

Symbolbild: Die Diebe luden die Rüttelplatte in einen Transporter. © alho007/PantherMedia

Landsberied - Auf einer Baustelle in Landsberied wurde am 16. Juli morgens eine Rüttelplatte geklaut. Jedoch wurden die beiden Täter dabei beobachtet und konnte im Anschluss festgenommen werden.

Der Vorfall ereignete sich um kurz nach sechs Uhr in der Römerstraße in Landsberied. Die beiden Täter, ein 33-jähriger und 40-jähriger Mann aus Maisach wurden vom Hausbesitzer dabei beobachtet, wie sie gerade eine Rüttelplatte von seiner Baustelle in einen Tranporter einluden. Obwohl die Täter von dem Bauherren angesprochen worden sind, ließen sie sich von ihrem Vorhaben nicht abbringen und fuhren mit dem Diebesgut davon. Die verständigte Polizei konnte anhand des Kennzeichens das Fluchtfahrzeug in Maisach ausfindig machen und die Täter stellen. Die entwendete Rüttelplatte im Wert von 1.200 Euro hatten die beiden Männer bereits versteckt. Nach der erfolgten Festnahme gaben die Täter das Versteck der Baumaschine jedoch preis und diese konnte seinem Besitzer wieder zurückgegeben werden.

