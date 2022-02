Prämienprogramm des Landkreises prämiert drei Schulprojekte: Puchheimer holen ersten Platz mit Kilometerchallenge

Teilen

Schülerinnen der Realschule Puchheim bei der Projekt-Vorstellung. © Realschule Puchheim

Puchheim – Das Prämien-Programm ist seit Jahren bei den Landkreisschulen beliebt und zeigt immer aufs Neue, welche Projekte an den Schulen durchgeführt werden. Trotz der schwierigen Zeiten mit vielen Corona-Einschränkungen haben elf Schulen Projekte aus dem Schuljahr 2020/2021 eingereicht. Siegreich mit ihrem Projekt war die Realschule Puchheim (RSP).

Eine persönliche Vorstellung der Projekte durch die Schulen war pandemiebedingt nicht möglich. Mit Hilfe einer Videokonferenz konnten die Jury, bestehend aus den Kreisräten Bettina Betz und Max Keil, dem Kreisrat und Schulreferenten Christian Stangl sowie der stellvertretenden Landrätin Martina Drechsler, und die Schulen dennoch zusammengebracht werden.



Gewonnen hat am Ende die Realschule Puchheim mit dem Projekt „RSP around the world“. Den zweiten Platz belegte das Max-Born-Gymnasium Germering mit dem Projekt „ShS – Schüler helfen Schüler“, mit Platz Drei wurde die Landwirtschaftsschule Puch für das Projekt „Schätze des Herbstes – die Vielfalt der Arten in Küche, Vorratsraum und Garten“ ausgezeichnet. Die Prämie in Höhe von 10.000 Euro wurde unter allen teilnehmenden Schulen aufgeteilt.

Das Projekt „RSP around the world“ bestand aus zwei Säulen. Im Rahmen der „Kilometerchallenge“ konnten Schüler sowie Lehrkräfte jeden Kilometer, den sie in einem bestimmten Zeitraum beim Spazieren, Joggen, Reiten gesammelten hatten, auf einer Online-Plattform eintragen. Auf einer Weltkarte wurde anschließend verdeutlicht, wo sich der Extremsportler Jonas Deichmann während seines Triathlons um die Welt befindet und wo im Vergleich dazu die Schulgemeinschaft der RSP war. Zwischendurch gab es Videos von Jonas Deichmann, der die Schulgemeinschaft schluss-



endlich dazu antrieb, etwa 40.000 Kilometer zusammenzutragen. Des Weiteren wurden bei einem Spendenlauf etwa 12.000 Euro gesammelt, mit denen das Projekt „World Bicycle Relief“ in Afrika von Jonas Deichmann unterstützt wurde. Mehr als 80 Fahrräder konnten so für Kinder in Afrika organisiert werden.

red