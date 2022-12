Preis für Fürstenfeldbrucks Lichtspielhaus

Das Lichtspielhaus nahm die Prämie entgegen. © Privat

Fürstenfeldbruck – Bayerns Digitalministerin und Aufsichtsratsvorsitzende des FilmFernsehFonds Bayern, Judith Gerlach, hat in Würzburg 91 bayerische Kinos für ihr herausragendes Programm ausgezeichnet.

Auch das Lichtspielhaus Fürstenfeldbruck ist unter den Preisträgern. Gerlach erklärte: „Besonders in Krisen – und leider nun auch in Kriegszeiten – wird deutlich, wie wichtig Kultur und insbesondere Filmkunst ist. Filme transportieren über starke und eindrückliche Bilder aktuelle Erlebnisse, Gedanken und Emotionen, wie es in keinem anderen Medium möglich ist. Die diesjährigen Preisträger-Kinos haben das mit ihrem Programm in eindrucksvoller Weise bewiesen. Sie alle haben die Auszeichnung mehr als verdient und ich freue mich sehr, diese herausragende Leistung zu würdigen.“ In einem überaus schweren Jahr bot das Lichtspielhaus Fürstenfeldbruck seinen Besuchern ein abwechslungsreiches Programm mit vielen deutschen und europäischen Produktionen, anspruchsvolle Filme für Kinder und Jugendliche, Dokumentarfilme, Kurzfilme, Filmdiskussionen, tolle Events, kreative Aktionen – kurzum ein rundherum individuelles, anspruchsvolles Kinoerlebnis.

Besonderer Dank an die IG Lichtspielhaus

Besonderer Dank gilt in diesem Zusammenhang auch der IG Lichtspielhaus, deren ehrenamtliches Engagement dem Kinobetrieb mit helfenden Händen zur Seite steht. Zahlreiche Events und Sondertermine wurden durch die gute Zusammenarbeit mit dem Verein erst möglich. Mit seinem vielfältigen Programm bietet das Lichtspielhaus den Bürgern Gemeinschaftserlebnisse und auch öffentlichen Diskurs; ist nah am Zeitgeschehen, und kulturell wertvoll. Das Lichtspielhaus wurde so gesehen auch als Kulturort gekürt. Ebenfalls ausgezeichnet für ihr herausragendes Programm wurden das Arena Filmtheater und das Monopol Kino in München. Die Häuser sind Partnerkinos der Arena Filmbetriebs GmbH, die neben dem Lichtspielhaus Fürstenfeldbruck auch den Rio Filmpalast in München betreibt.

red