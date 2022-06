Preisträger des Engagementpreises PUCHHEIMS PULS 2021 gekürt

Die Jury für die Vergabe von PUCHHEIMS PULS (von links): Leo Simon (Presse/Medien), Matt Wiegele (Kultur), Marianne Habersetzer (Kirche), Barbara Magg (Wirtschaft), Willi Dräxler (Politik) und Bürgermeister Norbert Seidl. © Stadt Puchheim

Puchheim – Die Stadt Puchheim hat den Engagementpreis PUCHHEIMS PULS 2021 vergeben. Bis zum 31. Oktober 2021 konnten die Bürger hierzu Vorschläge einreichen. Coronabedingt musste die für November 2021 angesetzte Jurysitzung mehrfach verschoben werden.

Am 19. Mai traf schließlich die eigens dafür berufene, unabhängige Jury zusammen und entschied aus den insgesamt 17 eingereichten Vorschlägen über die Vergabe des Preises. Im Fokus stehen bei PUCHHEIMS PULS das Zusammenleben und Miteinander der Zivilgesellschaft.

Gesucht werden Menschen oder Institutionen, die vorbildhaft handeln, anderen direkt helfen, sich mit großem Nutzen und hoher Nachhaltigkeit engagieren oder besonders innovativen und wirksamen Einsatz zeigen. Der Preis wird in drei Kategorien vergeben: Ehrenamt, Alltag, Beruf und Betrieb.



Kategorie „Ehrenamt“

Der Preis in der Kategorie „Ehrenamt“ ging an Christian Mausbach, Trainer des Inklusionsteams des 1. SC Gröbenzell. Hier können Kinder und Jugendliche mit und ohne Handicap miteinander Fußball spielen. Seit 2011 engagiert sich Mausbach in seiner Freizeit mit großem zeitlichen Aufwand für das inklusive Team, in dem auch zahlreiche Puchheimer spielen.

Kategorie „Alltag“

Preisträgerin in der Kategorie „Alltag“ ist Hedwig Kies. Über viele Jahre half sie beim Seniorenkaffee der katholischen Kirche sowie bei den Seniorenweihnachtsfeiern der Stadt Puchheim. Ferner hat sie seit dem Start der „Aktion Babysöckchen“ der Stadt Puchheim im Jahre 2006 auf eigene Kosten über 1.000 Babysöckchen für Puchheimer Familien gestrickt. Zudem kümmert sie sich um kranke und hilfsbedürftige Nachbarn.

Kategorie „Beruf und Betrieb“

In der Kategorie „Beruf und Betrieb“ wird der Preis an Grüners – Metzgerei, Catering, Feinkost verliehen. Familie Grüner betreibt seit vielen Jahren ihren „kleinen Einkaufsmarkt“ in Puchheim-Ort – einen Dorfladen, wie es ihn heute nur noch selten gibt. Der Laden ist ein beliebter Treffpunkt für alle Ortler. Familie Grüner ist aktiv in der Initiative „PUCHHEIM HAT´S – KAUF VOR ORT“, deren Ziel es ist, den Einzelhandel in der Stadt mit neuen Akzenten zu beleben.

Alle drei Preise sind mit 650 Euro dotiert. Der offizielle Festakt zu PUCHHEIMS PULS mit der Verleihung der Urkunden und Pokale findet am 8. Juli im Puchheimer Rathaus statt.

red