Wolfgang Ellenrieder und Nikos Georgalas stellen im Haus 10 in Fürstenfeldbruck aus

Die Preisträger Nikos Georgalas (links außen) und Wolfgang Ellenrieder (rechts) mit Christina Claus (Kulturreferentin im Kreistag) und Laudator Franz Schneider. © LRA FFB

Fürstenfeldbruck – Die Kreiskulturreferentin Christina Claus hat am 11. November die Preisträgerausstellung des Landkreises Fürstenfeldbruck eröffnet.

Bis einschließlich Sonntag, 27. November, können die Arbeiten der prämierten Künstler freitags von 16 bis 18 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 18 Uhr in der Kulturwerkstatt Haus 10 in Fürstenfeld besichtigt werden. Im Rahmen der Kunstausstellung 2021 des Landkreises wurde der Kunstpreis an Wolfgang Ellenrieder vergeben. Den Förderpreis erhielt der 19-jährige Nikos Georgalas. Gemeinsam gestalten sie die diesjährige Preisträgerausstellung mit weiteren Arbeiten ihres bisherigen Schaffens. So unterschiedlich Vita und Werk der beiden Künstler sind, so verbindet sie der Ansatz eines hybriden Konzeptes, in welchem sich verschiedene Einflüsse, Techniken und Medien zu einem jeweils eigenständigen Werk zusammenfügen.

Ein irritierendes Verwirrspiel

Wolfgang Ellenrieder studierte Malerei an der Akademie der Bildenden Künste München. Zu Arbeitsaufenthalten und Stipendien war er unter anderem in London, Paris, Basel und Rom. Seine Arbeiten wurden in vielen nationalen und internationalen Ausstellungen gezeigt. Seit 2010 ist er Professor für Malerei und Zeichnung an der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig. In seinen Bildern und raumgreifenden Arbeiten treibt er ein irritierendes Verwirrspiel im Beziehungsgeflecht von Wirklichkeit, dem Abbild von Wirklichkeit und dem kunstgeschichtlichen Kontext. Seit mehr als einem Jahrzehnt entstehen seine Arbeiten in seinem Atelier in Puchheim.

Unterschiedliche Ausdrucksformen bilden eigenständiges Werk

Nikos Georgalas, einer der jüngsten Förderpreisträger des Landkreises, studiert Germanistik für Lehramt am Gymnasium sowie Kunstpädagogik an der Akademie der Bildenden Künste in München. „Auch Georgalas verbindet unterschiedliche Ausdrucksformen zu einem bereits erstaunlich eigenständigen Werk“, stellt ihn Franz Schneider vor. In seinen graphischen Arbeiten fügen stets typographische Elemente, häufig lyrische Textfragmente, der Zeichnung eine weitere Ebene hinzu; diese speisen sich aus täglichen Eindrücken oder nehmen Bezug auf politische oder gesellschaftliche Aspekte, die in den Werken verfremdet werden, so dass sie auch mit dem Betrachter interagieren können. In seinen Video-Arbeiten verbinden sich Elemente von Theater, Tanz, Schauspielerei und Malerei.

red