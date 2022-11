Proklamation des Fürstenfeldbrucker Kinder-Prinzenpaares der Heimatgilde Die Brucker

Das aktuelle Kinderprinzenpaar der Stadt Fürstenfeldbruck: Quirin II. und Marie I. der Heimatgilde Die Brucker. © Andreas Klein

Fürstenfeldbruck – Das Kinder-Prinzenpaar der Heimatgilde „Die Brucker“ für die Faschingssaison 22/23 ist nun bekannt: Quirin II. und Marie I.

Die beiden wurden am Freitag, 11. November, in der voll besetzten Aula der Mittelschule West proklamiert. Die Proklamation war wieder eingebettet in eine abwechslungsreiche und unterhaltsame Show. Alle fünf Showtanzgruppen der Heimatgilde - von den kleinsten „Minis“ bis zur Männergruppe „Die Gaudibuam“ - zeigten im Laufe der Show einen kleinen Ausschnitt aus ihrem jeweiligen neuen Programm, der allen Gästen Lust auf mehr machte. Die Heimatgilde wird nun für diese Saison durch Kinderprinz Quirin II. und Kinderprinzessin Marie I. vertreten.

Das ist das Kinder-Prinzenpaar

Marie Goebel ist zwölf Jahre alt, wohnt in Emmering und besucht die 7. Klasse der Ferdinand-von-Miller-Realschule in Fürstenfeldbruck. Ihr Hobby ist vor allem das Tanzen, aber sie schwimmt auch sehr gerne bei der Wasserwacht Fürstenfeldbruck. In der Heimatgilde tanzt sie bereits seit 2015. Quirin Beer, der bereits seit 2014 bei den Brucker Kids tanzt, ist 13 Jahre alt, wohnt in Fürstenfeldbruck und geht ebenfalls in die 7. Klasse der Ferdinand-von-Miller-Realschule. Neben dem Tanzen trifft er sich gerne mit seinen Freunden, schwimmt auch gerne und zockt aber auch ab und zu auf seiner Konsole. Beide freuen sich sehr auf die kommende Saison und die hoffentlich zahlreichen Auftritte, besonders bei den Kinderbällen und beim Supergardetreffen, und auf ihre feierliche Inthronisation im Rahmen der diesjährigen Silvestergala im Veranstaltungsforum.

Tanzeinlagen können gebucht werden

Viele Gratulanten, unter ihnen auch einige befreundete Faschingsvereine, wünschten dem frisch gebackenen Prinzenpaar im Anschluss an die Proklamation einen unvergesslichen Fasching. Buchungen für Tanzeinlagen bei Veranstaltungen nimmt Gildemeister Daniel Brando (brando@heimatgilde.de) entgegen.

red