ProLuftfahrt lud zum Kindertag nach Jesenwang ein

Teilen

Alles drehte sich um das Fliegen: Die Kinder konnten die Flugzeuge aus nächster Nähe bestaunen. © privat

Jesenwang – Die Sommerferien bedeuten für viele Kinder tolle Unternehmungen, die sie sonst so nicht machen können. Dazu gehört sicherlich auch ein Tag auf einem Flugplatz.

Gleich für den ersten Freitag in den Sommerferien lud die ProLuftfahrt die Kinder und Jugendlichen aus den Ortschaften Jesenwang und Adelshofen zu einem gemeinsamen Tag am Flugplatz ein. 36 junge Teilnehmer kamen mehr als pünktlich und voller Vorfreude nach Jesenwang, wo sie von den Betreuern begrüßt wurden“, berichtet Rainer Eckl vom Flugplatz Jesenwang. Nach der Sicherheitseinweisung durften die Besucher in Gruppen den Flugplatz bis in alle Details begutachten. „Die Flugleitung auf dem Tower ist ein besonderer Ort mit viel Überblick. Die Abwicklung des Flugbetriebes, der Funkverkehr und die Starts und Landungen der kleinen Flugzeuge ließen die Augen leuchten“, so Eckl.

Alle bastelten eine Himmelsrakete

Viele Fragen seien besprochen worden, um den nicht ganz alltäglichen Arbeitsplatz zu erklären. Auf dem anschließenden Weg durch die Hallen mit den vielen verschiedenen Flugzeugen und Luftsportgeräten sei bei allen Mädchen und Jungen der Wunsch aufgekommen, sich in ein Flugzeug zu setzen. In der ansässigen Flugschule war das möglich. Danach gab es noch einem Blick in die Werft, sozusagen der Autowerkstatt für Flugzeuge. Die vielen neuen Eindrücke wurden bei einem Mittagessen im Flugplatzrestaurant verdaut. Im Anschluss begann der interaktive Teil: alle durften eine eigene Himmelsrakete basteln. Die zum Teil vom Verein schon vorbereiteten Luftgeräte wurden mit Akribie verziert, Leitwerke daran geklebt und Spitzen aufgesetzt. Als Startmittel diente eine spezielle Luftpumpe, mit der die Raketen gegen Himmel geschossen wurden.



Ferienprogramme

Nicht nur der Flugplatz bietet Kindern im Landkreis ein unvergessliches Erlebnis in den Sommerferien an. Bei den Ferienprogrammen der Städte und Gemeinden kann man so einiges erleben. Über das Ferienprogramm der Stadt Fürstenfeldbruck kann beispielsweise am 22. August am Erlebnistag der Wasserwacht teilgenommen werden, in Puchheim gibt es am gleichen Tag Breakdance für Kinder von acht bis 16 Jahren. Zu finden sind die Ferienprogramme auf den Homepages der jeweiligen Gemeinden oder Städte.

red