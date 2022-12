Puchheim: Gartenhausbrand mit fatalen Folgen

Die Feuerwehren Puchheim, Gröbenzell und Olching waren mit einem Großaufgebot vor Ort. © FF Puchheim Bahnhofe

Puchheim – Mehr als sechs Stunden war die Freiwillige Feuerwehr Puchheim-Bahnhof am Sonntag, 11. Dezember, bei dem übergreifenden Brand einer Gartenhütte im Gröbenbachweg im Einsatz.

Als die ersten um 18.49 Uhr alarmierten Fahrzeuge der Feuerwehr am Ausrücken und auf Anfahrt zum Einsatzort waren, wurde durch die Integrierte Leitstelle Fürstenfeldbruck das Alarmstichwort erhöht, da mehrere Anrufer den Brand und sein Übergreifen auf das Dach meldeten. Bereits beim Einbiegen des Einsatzleitwagens in die Anzengruberstraße konnte der Einsatzleiter eine starke Rauchentwicklung sowie Feuerschein erkennen. Nach dem Eintreffen an der Einsatzstelle begann der Einsatzleiter mit der Erkundung, damit die nachrückenden Kräfte zielgenau eingesetzt werden konnten. Vor Ort befand sich eine Gartenhütte in Vollbrand. Durch die massive Brandausbreitung nach oben, griff das Feuer nach kurzer Zeit auf den Dachstuhl des Wohnhauses über. Mehrere Versuche von Anwohnern den Brand der Gartenhütte vor Eintreffen der Feuerwehr mit Feuerlöschern zu bekämpfen scheiterten. Drei Personen zogen sich beim Versuch, das Feuer zu löschen eine Rauchgasvergiftung zu. Zudem erlitt eine weitere Person leichte Verbrennungen. Alle wurden in die umliegenden Krankenhäuser gebracht.

Mehrere Feuerwehren bekämpfen den Brand

Das Feuer griff auf den Dachstuhl eines Wohnhauses über. © FF Puchheim Bahnhof

Es wurde ein Außenangriff mit zwei Trupps unter schwerem Atemschutz und zwei C-Rohren von der Gebäudevorderseite eingeleitet. Zeitgleich wurde ein weiterer Trupp zur Kontrolle eines möglichen Durchbrandes in das Wohnhaus geschickt. Aufgrund des Brandverlaufs wurde die Freiwillige Feuerwehr Gröbenzell durch die Einsatzleitung nachgefordert, um die Brandbekämpfung auf der Gebäuderückseite mit einem C-Rohr über die Steckleiter einzuleiten. Zur Bekämpfung des Brandes musste die Dachhaut auf beiden Gebäudeseiten vollständig geöffnet werden. Im weiteren Verlauf wurde die brennende Faserverbund-Isolierung komplett entfernt und abgelöscht. Für die Nachlöscharbeiten wurden erneut weitere Atemschutzgeräteträger benötigt. Die Leitstelle Fürstenfeldbruck alarmierte zusätzlich zur Freiwilligen Feuerwehr Puchheim-Bahnhof und Gröbenzell noch die Freiwilligen Feuerwehren aus Puchheim-Ort und Olching nach. Gemeinsam wurde der Brand mit 15 Trupps unter schwerem Atemschutz erfolgreich bekämpft, sodass um 23.30 Uhr das Großaufgebot der Feuerwehren endgültig „Feuer aus“ melden konnte. Der entstandene Sachschaden wird ersten Schätzungen zufolge mit einem niedrigen sechsstelligen Betrag beziffert.

Kriminalpolizei ermittelt

Die Brandermittler der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck begutachteten am, 12. Dezember den Brandort. Es zeichnete sich als Brandentstehungsstelle der Innenraum der Gartenhütte ab. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung ergaben sich nicht, fahrlässige Brandstiftung erscheint nach derzeitigem Ermittlungsstand naheliegend.

red