Zeugen für Schulwegunfall gesucht

Puchheim - Bereits am Freitag, dem 7. Oktober um 08:53 Uhr, ereignete sich ein Unfall in Puchheim zwischen einem PKW und einem 13-jährigen Schüler aus Olching.

Der Schüler befuhr mit seinem Skateboard die Franz-Marc-Straße zur Einmündung in den Carl-Spitzweg-Ring und war dort vorfahrtsberechtigt. Der PKW-Fahrer übersah den von rechts kommenden Schüler auf seinem Skateboard und es kam zum Zusammenstoß. Der 13-jährige Schüler wurde auf die Motorhaube aufgeladen und kam infolgedessen zu Sturz. Der PKW-Fahrer entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den verunfallten Schüler zu kümmern. Der 13-Jährige begab sich dann in seine Schule. Er erlitt Schmerzen am rechten Oberschenkel und konnte nicht mehr auf das rechte Bein auftreten. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der Schüler kann leider keine Angaben zum PKW und der fahrzeugführenden Person machen.

Zeugen die den Unfall beobachtet haben werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Germering unter der Tel. 089-8941570 zu melden.

