Puchheimer Friedenstaube flog nach Finnland

Tauschten sich aus (von links): Sonja Weinbuch, Mikka Mannervesi,Terhikki Lehtonen, Ulrike Wörner, Hans Knürr, Josef Ehrensberger, Dr. Thomas Wörner und Norbert Seidl. © Stadt Puchheim

Puchheim – Längst war ein Wiedersehen mit den finnischen Freunden in der Partnerstadt Salo im Südwesten des Landes überfällig, doch Corona machte einen Strich durch die Rechnung.

Anfang August klappte es endlich: Zum ersten Mal seit 2017, als das zehnte Jubiläum der Städtepartnerschaft in Puchheim gefeiert wurde, war ein persönliches Treffen der Vertreter geplant, diesmal in Finnland. „Nicht oft sind persönliche Begegnungen aufgrund der Entfernung und anderer Umstände möglich. Umso mehr freuen wir uns, unsere Freunde aus Puchheim in Salo zu begrüßen“, eröffnete Anna Kristiina Korhonen, seit einem Jahr Bürgermeisterin von Salo, den Empfang im Rathaus zusammen mit Terhikki Lehtonen, zuständig für internationale Beziehungen in der Stadt Salo, und dem Direktor für Städteplanung, Mikka Mannervesi.

Besondere Bedeutung, besonders in schwierigen Zeiten

Bürgermeister Norbert Seidl kam in Begleitung von Städtepartnerschaftsreferent und Stadtrat Josef Ehrensberger, Wirtschaftsreferent und Stadtrat Hans Knürr, Sonja Weinbuch, in der Verwaltung verantwortlich für Städtepartnerschaften und Wirtschaftsförderung, sowie Ulrike Wörner, Vorsitzende des Deutsch-Finnischen Clubs, mit ihrem Ehemann Thomas Wörner, nach Salo. Seidl betonte, dass „Städtepartnerschaften gerade in schwierigen Zeiten eine besondere Bedeutung haben. Mit diesen Worten überreichte er Korhonen die vom Landshuter Künstler Richard Hillinger in Bronze gegossene Puchheimer Friedenstaube, die als Symbol für den Frieden in die Partnerstädte und auf der „längsten Friedensstraße der Welt“ von Hand zu Hand gehen und Menschen verbinden soll.

NATO-Beitritt und finnischer Fisch

Am frühen Abend ging es für die Delegation zu einer familiengeführten Cider-Farm. Auf dem Weg dorthin schloss sich der finnische Parlamentarier und Vorsitzende des Stadtrats von Salo, Saku Nikkanen, der Gruppe an. Beim Abendessen am Fjord im Teijo Nationalpark unterhielt man sich über die politische Situation, den NATO-Beitritt und finnischen Fisch. Auf dem Programm für den nächsten Tag stand der Besuch der Abfall-zu-Energie-Anlage Lounavoima sowie des „IoT Business Campus“ auf dem ehemaligen Nokia-Gelände, einer „Community“ von Unternehmen, Wissenschaft und Bildung. Innerhalb kürzester Zeit haben dort etwa 100 Unternehmen ihren Sitz gefunden.

Viele Ideen für gemeinsame Projekte

Als wichtiges Zeichen der Freundschaft und des Friedens ging der Städtepartnerschaftsbesuch zu Ende. Mit dem Logbuch der Taube, in der die Stadt Salo schrieb „Frieden ist das einzig solide Fundament, auf dem wir eine bessere Welt bauen können“, sowie mit vielen Ideen für weitere gemeinsame Projekte im Gepäck reiste die Delegation zurück nach Puchheim. Weitere Informationen zur Puchheimer Friedenstaube sind auf der Website der Stadt Puchheim unter dem Suchbegriff „Puchheimer Friedenstaube“ erhältlich.

red