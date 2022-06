Puchheimer können sich zwischen vier Romanen entscheiden und Buchmesse-Reise gewinnen

Puchheimer Leserpreis lebt wieder auf

Puchheim – Es ist schon eine gute Weile her, dass es den Puchheimer Leserpreis zum letzten Mal gab – genauer gesagt vor zwölf Jahren. Nun hat man sich von Seiten der Stadt Puchheim wieder dazu entschieden. Um den Leserpreis bewerben sich die vier Autorinnen Fatma Aydemir, Laura Cwiertnia, Annika Domainko und Franziska Fischer.

Dass es ausschließlich Frauen auf die Short-List geschafft haben, ist laut Buchhändlerin Nicola Bräunling Zufall. In der Vorauswahl mit zwölf Büchern seien auch Männer Vertreter gewesen.



Eine vierköpfige Jury hat dann die Auswahl getroffen: Bräunling, Thomas Edlinger vom Kulturverein, Mandy Frenkel aus dem Kulturamt der Stadt und Bibliotheksleiterin Janine Weinberger. Dass bei der Entscheidung auch das reine Bauchgefühl eine gewisse Rolle gespielt hat, räumt Bräunling gerne ein: „Beim Lesen schwingen immer Emotionen mit.“



Thematisch wird die Auswahl für die Puchheimer Leser zweigeteilt: zwei Geschichten über besondere Beziehungen und zwei mit Migrationshintergrund. „Vielleicht liegt das Thema in der Luft“, so Bräunling bei der Präsentation im Rahmen einer Pressekonferenz. Persönlich konnte daran keine der Autorinnen teilnehmen, drei waren online zugeschaltet.



Die vier Autorinnen

Laura Cwiertnia (Buchtitel beim Leserpreis „Auf der Straße heißen wir anders“): Die 1987 in Bremen geborene Cwiertnia studierte unter anderem Politikwissenschaften, war Redakteurin bei der „Zeit“. Heute schreibt sie vor allem über Heimat, Klima, Protest und Armut. Ihre Geschichte handelt von Karla, die im trostlos erscheinenden Bremer Norden aufwächst. Der Tod ihres Großvaters bringt sie auf die Spuren ihrer armenischen Herkunft. „Ich beschäftige mich mit Themen, die andern nicht wichtig genug erscheinen“, sagt Cwiertnia über ihr Buch.



Annika Domainko (Buchtitel „Ungefähre Tage“): Sie studierte unter anderem Klassische Archäologie, arbeitet seit 2018 als Sachbuch-Lektorin. Ihr Debüt-Roman spielt in einer geschlossenen Psychiatrie, wo sich ein Pfleger und eine junge Patientin näher kommen – näher als beiden gut tut. „Ich habe Interesse für Räume, in denen sich Menschen nicht aus dem Weg gehen können“, beschreibt Domainko ihre Motivation zum Buch.



Franziska Fischer (Buchtitel: „In den Wäldern der Biber“): 1983 in Berlin geboren, verbrachte sie einige Zeit im Ausland, lebt in Brandenburg. Fischer arbeitet freiberuflich als Autorin und Lektorin. In ihrem Buch erzählt sie von Anna, die aus der Stadt ins Dorf zu ihrem Großvater zieht, den sie lange nicht gesehen hat. Es beginnt eine gute Enkelin-Großvater-Beziehung. „Ich hatte schon lange vor, über eine solche Beziehung zu schreiben.“



Fatma Aydemir (Buchtitel „Dschinns“): Die in Berlin lebende und bei der taz arbeitende Aydenmir hatte ihren Debütroman bereits 2017 geschrieben. Ihr neuestes Werk handelt von einem türkischen Gastarbeiter, der nach 30 Jahren wieder in die Heimat zurück möchte. Aydemir war nicht zugeschaltet.



Bürger können wählen

Die Wahl für den Puchheimer Leserpreis liegt ab sofort bis Ende Oktober in den Händen der Bürger. Mit der Abgabe des Stimmzettels nimmt jeder an einer Verlosung teil. Hauptgewinn ist eine Reise nach Leipzig mit Eintrittskarten für die Buchmesse.



Die Romane können entweder in der Buchhandlung Bräunling in der Lochhauser Straße 18 erworben oder in der Stadtbibliothek ausgeliehen werden. Die Autorinnen werden im Juni oder Juli zu Lesungen nach Puchheim kommen. Der Leserpreis selbst ist mit 5.000 Euro dotiert, die ausschließlich an die Gewinnerin geht und am 8. November verliehen wird.



Bürgermeister Norbert Seidl fällt die Wahl jedenfalls schwer: „Alle vier Bücher sind sehr lesenswert.“

